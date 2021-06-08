Дочь принца Гарри и Меган Маркл появилась на свет 4 июня. Вероятно, звездные родители сразу сообщили радостную весть британской королеве Елизавете II, которая в одиннадцатый раз стала прабабушкой. Уже через 2 дня Меган и Гарри решили объявить о рождении дочери публике.

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Подарок герцогов Кембриджских

Меган Маркл и принц Гарри одними из первых позвонили Елизавете II, а также прислали королеве несколько фотографий Лилибет Дианы. Тогда Кейт Миддлтон и принц Уильям прислали подарок для крохи, но пока неизвестно, что именно супруги подарил Лили.

Добавим, что герцоги Кембриджские, как и другие члены королевской семьи, поздравили супругов в инстаграме: "Мы все рады счастливой новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи".

После рождения дочери Гарри и Меган опубликовали заявление: "4 июня мы были благословлены появлением нашей дочери Лили. Она больше, чем мы когда-либо могли себе представить, и мы по-прежнему благодарны за любовь и молитвы, которые мы испытывали со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое время для нашей семьи". Пока они не делились фотографиями дочери.

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