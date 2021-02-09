Принцесса Евгения впервые стала мамой. Внучка Ее Величества Елизаветы II родила сына в больнице Портленда 9 февраля. Радостной новостью уже поделился королевский дворец, а новоиспеченная мамочка показала первое фото малыша.

В сентябре 2020 года принцесса Евгения объявила о своей беременности. С тех пор внимание публики и СМИ было приковано к ее личности, все ждали подробностей этого особого состояния у наследницы престола. Однако внучка Ее Величества не делилась новостями о беременности и не появлялась на публике. Теперь весь мир обсуждает рождение ее первенца.

Смотрите также Принцесса Евгения показала фото с помолвки, неопубликованное ранее

Принцесса Евгения родила сына 9 февраля в одной из больниц в городе Портленд, что в штате Орегон. Муж Джек Бруксбэнк присутствовал во время родов. Вес мальчика 3,6 килограмма.

Первое фото сына принцессы Евгении

Внучка королевы Елизаветы II в личном профиле в инстаграме уже опубликовала первое фото сына. На фотографии она показала крошечную ручку малыша. Сейчас имя мальчика родители и королевская семья не рассекречивают, сообщение принцесса Евгения дополнила лишь голубыми сердцами, подтверждая пол ребенка. В комментариях ее успел поздравить брат Кейт Миддлтон Джеймс Миддлтон.

Что известно о беременности принцессы Евгении

Радостная новость о беременности в королевской семье блуждала по сети с конца сентября 2020 года. Принцесса Евгения объявила о том, что носит под сердцем малыша, через 2 года после громкой свадьбы с Джеком Бруксбанком.

Напомним, влюбленные встречались более 7 лет, а потом поженились. Первенец супругов стал одиннадцатым в очереди на королевский престол Великобритании. Ранее сообщалось, что ребенок Евгении и Джека, скорее всего, не получит королевского титула.

Супруги хотят, чтобы их ребенок самостоятельно выбирал свой жизненный путь и зарабатывал на жизнь. Титулы не имеют никакого значения, главное, чтобы ребенок был здоровым и счастливым.