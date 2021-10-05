Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис и итальянский граф Эдоардо Мапелли Моцци объявили имя новорожденной дочери через 13 дней после родов. Имя Сиенна Элизабет понравилось поклонникам королевской четы.

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Что означает имя дочери Беатрис

Все поняли, что именем дочери принцесса Беатрис хотела отдать честь бабушке, Елизавете II. Однако на этом не закончилась история имени.

Они искали итальянское имя, которое начиналось бы с буквы S (в честь Сары, герцогини Йоркской), а также отражало бы рыжий цвет волос, как герцогини, так и цвета волос самой Беатрис, рыжий цвет также и у новорожденной девочки,

– рассказали друзья пары.



Принцесса Беатрис объявила имя дочери / Фото из инстаграма королевской семьи

Тогда как принцесса Беатрис назвала дочь в честь королевы, ее сестра принцесса Евгения отдала честь принцу Филиппу. Второе имя ее с Джеком Бруксбенком сына Августа – Филипп.

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