Имя ребенка принцессы Беатрис

Ночью 18 сентября внучка королевы Елизаветы II и итальянский граф стали родителями. Почти через 2 недели, 1 октября, супруги раскрыли имя новорожденного ребенка. Девочку зовут Сиенна Элизабет Мапелли Моцци.

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Ее королевское величество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет Мапелли Моцци, – объявили представители дворца.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци также поделились трогательным снимком. На нем супруги показали отпечаток ножек дочери на бумаге.

Принцесса Беатрис также вспомнила сына мужа от его первых отношений: "Вульф – лучший старший брат Сиенны".



​Принцесса Беатрис объявила имя дочери / Фото с инстаграма королевской семьи

В определенный способ принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци почтили королеву Елизавету II, назвав дочь в ее честь. Интересно, что принц Гарри и Меган Маркл также назвали дочь в честь королевы, но использовали ее детское прозвище Лилибет.

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