Жена принца Карла Филиппа 26 марта родила сына. Поскольку принцесса София и малыш чувствовали себя хорошо, их выписали из больницы в тот же день. По дороге к авто супругов сфотографировали папарацци, а первые кадры родителей с третьим потомком разлетелись сетью.

У принцессы Софии и принца Карла Филиппа родился третий ребенок. Они снова стали родителями мальчика. Малыш появился на свет в больнице Дандерюд в Стокгольме, как и его старшие братья Александр и Габриэль.

Важно Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София в третий раз стали родителями

"Мы так рады и благодарны, что можем приветствовать третьего сына в нашей семье. Мы с принцессой Софией и двумя его старшими братьями так долго ждали этого дня. И сейчас мы с нетерпением ждем знакомства с этим новым маленьким членом нашей семьи", – говорится в заявлении принца Карла Филиппа.

Под больницей Дандерюд супругов ждали папарацци, которые успели сделать несколько кадров многодетных родителей с третьим сыном.

Первое фото принцессы Софии и принца Карла Филиппа с малышом

Принц Карл Филипп забрал жену с новорожденным сыном домой. По дороге к авто он нес автокресло с крохотным мальчиком, закутанным в одеяло, и крепко держал любимую за руку.

Для выхода принцесса София выбрала комфортный повседневный образ – черные брюки-скинни, голубую рубашку, белые кеды и бейсболку, а лицо скрыла за защитной маской. Добавим, что она немного набрала вес после третьих родов. Супруги поздоровались с прессой и фотографами возле автомобиля и отправились в резиденцию в Юргорден.