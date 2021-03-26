В 41-летнего шведского принца Карла Филиппа и его 36-летней жены принцессы Софии родился сын. Малыш появился на свет 26 марта и стал третьим потомком королевской четы.

О пополнении в монаршей семье объявил Королевский дворец. Имя и другие детали появления на свет малыша пока не разглашают, однако известно, что как новорожденный мальчик, так и принцесса София чувствуют себя хорошо.

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Ее Высочество принцесса София 26 марта в 11:19 родила здорового сына в больнице Дандерюд. Мать и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо,

– говорится в сообщении.

Принц Карл Филипп и принцесса София уже воспитывают двух сыновей – 4-летнего Александра и 3-летнего Габриеля.

Напомним, о беременности принцессы Софии стало известно в декабре прошлого года. Тогда же супруги объявили, что третий ребенок появится весной, а будущая многодетная мама чувствует себя хорошо.

Добавим, в королевской семье Великобритании на этой неделе также произошло пополнение. 39-летняя внучка Елизаветы II Зара родила третьего ребенка – также мальчика.