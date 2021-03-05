После тайной свадьбы с итальянцем Эдоардо Мапелли Моцци принцесса Беатрис стала мачехой, ведь у бизнесмена есть 5-летний сын Кристофер от предыдущих отношений. Внучка королевы Елизаветы II призналась, что на изоляции она оказалась не только с мужем, но и с пасынком, и, похоже, они нашли общий язык.

После скромной свадьбы в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре влюбленные принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци официально стали супругами. Как отметила представительница монаршей семьи в авторской колонке, вместе с тем она получила большую честь стать мачехой для сына любимого от отношений с архитектором Дарой Хуанг.

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Принцесса Беатрис об отношениях с пасынком

С 5-летним Кристофером Вульфом, известным как Вулфи, супруги провели карантин. Внучка Ее Величества призналась, что вместе с пасынком спасалась от скуки книгами. Мачеха читала мальчику перед сном свои любимые произведения, а вместе они перечитали все книги – лауреаты книжного Оскара 2020.

В этом году мне выпала большая честь стать мачехой и мы прекрасно провели время на изоляции. Читая ему книги на ночь, я сама вспоминала свои самые любимые рассказы,

– поделилась принцесса Беатрис.

Она добавила, что из-за карантинных ограничений Вулфи учился дома. Поэтому она помогала ему овладевать не только художественной, но и научно-познавательной литературой для детей. Больше всего им понравилась книга Кеса Грея и Джима Филда Oi Frog.

"Мой пасынок, как и многие дети, в этом полугодии учился дома. Поэтому было необходимо помогать ему с чтением, чтобы развивать воображение и творческий потенциал", – подчеркнула она.

Добавим, ранее инсайдеры утверждали, что еще до свадьбы с Эдоардо Мапелли Моцци принцесса Беатрис относилась к Вулфи, как к сыну и приняла его, как родного. Вместе они проводили семейные каникулы и даже планировали доверить мальчику почетную роль на свадебной церемонии. Если бы влюбленные сыграли громкую свадьбу, как планировали до вспышки коронавируса, то сын Эдоардо вручал бы супругам кольца и даже произнес бы речь на приеме в Букингемском дворце.