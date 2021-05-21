Источник, близкий к окружению известной супермодели Наоми Кэмпбелл утверждает, что звезда долгое время готовилась к тому, чтобы стать матерью. Она даже поставила карьеру на паузу за несколько недель до рождения крохи.

Интересно Дочь Брюса Уиллиса страдала от того, что похожа на звездного отца

Как Наоми Кэмпбелл переживает материнство

Все-таки супермодель не хочет долгое время проводить в декрете, поэтому в ближайшие недели планирует вернуться к работе.

Она невероятно трудолюбивый человек, который не собирается останавливаться. Она начнет активно работать в течение ближайших недель, но пока наслаждается драгоценным временем со своей новорожденной дочерью,

– пишет издание.

Знаменитость очень долго хотела стать мамой, поэтому все продумала: "Тот, кто удивляется, что Наоми завела ребенка в соответствии со своим графиком, не знает Наоми. Разве она не переосмыслила все, к чему когда-нибудь прикасалась?".

Также ходят слухи, что у Наоми Кэмпбелл есть бойфренд, которого она скрывает от публики. Он будет помогать модели в воспитании первенца.



Наоми Кэмпбелл с дочкой / Фото из инстаграма модели

Наоми Кэмпбелл стала мамой: что об этом известно