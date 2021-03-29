Супруга принца Карла Филиппа – принцесса София 26 марта родила сына. Для супругов это уже третий ребенок. Королевская семья показала первое фото малыша и рассекретила его имя.

Звездный бэби-бум продолжается не только в мире шоу-бизнеса, но и в королевских семьях. Новый потомок есть у монаршей семьи Швеции. Радостной новостью представители королевской семьи уже поделились с поклонниками и даже обнародовали первое портретное фото малыша.

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Первое фото принца Джулиана

На официальной странице королевской семьи в инстаграме опубликовали миловидный снимок новорожденного, отметив, что его фотографировал отец – 41-летний принц Карл Филипп.

Малыш был одет в белую рубашку и молочный свитер. Он лежал на белоснежной кровати и отвернул голову в сторону. Третьего сына принцесса София и ее муж назвали Джулианом. Судя по фото, он, как две капли воды, похож на маму.

Отметим, принц Карл Филипп и принцесса София воспитывают еще двух сыновей – 4-летнего Александра и 3-летнего Габриэля.

Беременность и роды принцессы Софии