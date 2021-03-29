Шведская принцесса София и принц Карл Филипп показали лицо сына и рассекретили его имя
Супруга принца Карла Филиппа – принцесса София 26 марта родила сына. Для супругов это уже третий ребенок. Королевская семья показала первое фото малыша и рассекретила его имя.
Источник:инстаграм королевской семьи Швеции
Звездный бэби-бум продолжается не только в мире шоу-бизнеса, но и в королевских семьях. Новый потомок есть у монаршей семьи Швеции. Радостной новостью представители королевской семьи уже поделились с поклонниками и даже обнародовали первое портретное фото малыша.
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Первое фото принца Джулиана
На официальной странице королевской семьи в инстаграме опубликовали миловидный снимок новорожденного, отметив, что его фотографировал отец – 41-летний принц Карл Филипп.
Малыш был одет в белую рубашку и молочный свитер. Он лежал на белоснежной кровати и отвернул голову в сторону. Третьего сына принцесса София и ее муж назвали Джулианом. Судя по фото, он, как две капли воды, похож на маму.
Отметим, принц Карл Филипп и принцесса София воспитывают еще двух сыновей – 4-летнего Александра и 3-летнего Габриэля.
Беременность и роды принцессы Софии
- О том, что принцесса в третий раз беременна, стало известно в декабре прошлого года.
- Тогда королевская семья отмечала, что София чувствует себя хорошо, а малыш появится на свет весной.
- Многодетная мамочка родила сына 26 марта в 11:19.
- Мать и малыш чувствовали себя хорошо, поэтому уже на следующий день их выписали из больницы.
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