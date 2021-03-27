33-летняя американская певица Хилари Дафф родила третьего ребенка. Девочка, которую назвали Мэй Джеймс Бэйр, появилась на свет еще 24 марта. Многодетная мамочка опубликовала первые чувственные фото с крохой, сделанные сразу после родов.

Хилари Дафф и ее муж-музыкант Мэттью Кома снова стали родителями. Девочка родилась еще три дня назад, однако певица объявила о пополнении в семье только сейчас.

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Хилари Дафф в третий раз стала мамой

Певица обнародовала фото, сделанное через несколько минут после появления крохи на свет. Судя по кадру, она рожала дома в надувном бассейне с водой, а во время родов ее поддерживал не только муж, но и двое детей – 9-летний Лука и 2-летняя Бэнкс. Истощенная исполнительница и ее дочь держали на руках новорожденную девочку, а парни наблюдали за ними вне бассейна.

Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя,

– трогательно написала артистка.

Это второй общий ребенок для Хилари Дафф и Мэттью Комы, ведь сына звезда родила от первого мужа хоккеиста Майка Комри.



Хилари Дафф с дочкой / Фото Instagram Stories / @hilaryduff

Напомним, о беременности Хилари Дафф стало известно в конце октября прошлого года. Тогда знаменитость показала трогательное видео с любимым, на котором засветила округлый живот, а незадолго до родов сменила цвет волос на голубой.

К слову, певица и музыкант поженились уже после рождения дочери Бэнкс в декабре 2019 года. Скромную церемонию влюбленные устроили в доме Хилари Дафф и пригласили только родных и близких друзей.