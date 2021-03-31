Знаменитая актриса Мерьем Узерли в начале января 2021 года во второй раз стала мамой. Она родила дочь. Лишь сейчас звезда популярного сериала "Великолепный век" решилась показать лицо новорожденной крохи.

Мерьем Узерли принадлежит к тем звездным мамочкам, которые редко обнародуют кадры из семейной жизни. Она старается держать личное счастье как можно дальше от посторонних глаз, однако иногда делает исключения и распространяет милые фотографии.

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Мерьем Узерли показала лицо второй дочери

Почти через 3 месяца после родов актриса решилась показать поклонникам лицо своей второй дочери. Узерли сделала несколько селфи дома, во время отдыха с детьми.

Малышка в красивом белом наряде лежала у мамочки на ногах и смотрела в камеру, а другая дочь ела и держала мамочку за руку. Сама же Мерьем предстала перед камерой без макияжа и в домашнем наряде. Она очаровала природной красотой и безупречным внешним видом.



Мерьем Узерли с двумя дочерьми / Скриншот инстаграм-сториз Мерьем Узерли



Мерьем Узерли с двумя дочерьми / Скриншот инстаграм-сториз Мерьем Узерли

Звездные родители и их маленькие дети: