40-летний Маколей Калкин стал отцом. Любимая американского актера Бренда Сонг родила ему сына. Малыш появился на свет еще 5 апреля.

Актерская пара Маколей Калкин и Бренда Сонг почувствовали радость отцовства еще на прошлой неделе, однако о пополнении рассказали мужскому журналу Esquire только в понедельник, 12 апреля. Первенец пары появился на свет 5 апреля в 13:10. Актриса рожала в одной из клиник Лос-Анджелеса.

К теме Анастасия Приходько в третий раз стала мамой

Влюбленные назвали сына Дакота – в честь покойной сестры Маколея Калкина, которая погибла в 2008 году под колесами автомобиля.

"Мы очень рады", – прокомментировали актеры пополнение в семье.

Что известно об отношениях Маколея Калкина