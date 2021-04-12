Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом
40-летний Маколей Калкин стал отцом. Любимая американского актера Бренда Сонг родила ему сына. Малыш появился на свет еще 5 апреля.
Источник:Esquire
Актерская пара Маколей Калкин и Бренда Сонг почувствовали радость отцовства еще на прошлой неделе, однако о пополнении рассказали мужскому журналу Esquire только в понедельник, 12 апреля. Первенец пары появился на свет 5 апреля в 13:10. Актриса рожала в одной из клиник Лос-Анджелеса.
К теме Анастасия Приходько в третий раз стала мамой
Влюбленные назвали сына Дакота – в честь покойной сестры Маколея Калкина, которая погибла в 2008 году под колесами автомобиля.
"Мы очень рады", – прокомментировали актеры пополнение в семье.
Что известно об отношениях Маколея Калкина
- С 33-летней американской актрисой Брендой Сонг звезда "Один дома" познакомился несколько лет назад на съемках фильма "Мальчишник в Таиланде". Пара не разглашала деталей своего романа.
- В марте прошлого года Маколей Калкин делился, что мечтает создать семью с Сонг. Они пытались завести ребенка и "много практиковались".
- Стоит добавить, что Бренда Сонг держала свою беременность в секрете, поэтому появление первенца пары стало настоящей неожиданностью.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter