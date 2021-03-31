Эльза Хоск показала, как кормит дочь грудью: фото
Успешная шведская модель и звездная мамочка Эльза Хоск поделилась новыми снимками, где позирует с дочкой. Она показала, как кормит маленькую доченьку грудью в перерывах между работой.
Источник:инстаграм Эльзы Хоск
Эльза Хоск – одна из самых известных мамочек в мировом шоу-бизнесе. После рождения крохи она радует поклонников фотографиями, где предстает вместе с ней.
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Эльза Хоск кормит дочь грудью
Модель сделала несколько фото в автомобиле. Она изображена на переднем сиденье вместе с дочкой. Хоск позировала в коричневом пиджаке и бежевом топе. Звезда обнажила грудь и показала, как кормит малышку.
Волосы она собрала в высокий хвост, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках, которым подчеркнула свою красоту.
В заметке знаменитость отметила, что вернулась к работе. Это был ее первый день после родов на съемочной площадке.
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