Успешная шведская модель и звездная мамочка Эльза Хоск поделилась новыми снимками, где позирует с дочкой. Она показала, как кормит маленькую доченьку грудью в перерывах между работой.

Эльза Хоск – одна из самых известных мамочек в мировом шоу-бизнесе. После рождения крохи она радует поклонников фотографиями, где предстает вместе с ней.

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Эльза Хоск кормит дочь грудью

Модель сделала несколько фото в автомобиле. Она изображена на переднем сиденье вместе с дочкой. Хоск позировала в коричневом пиджаке и бежевом топе. Звезда обнажила грудь и показала, как кормит малышку.

Волосы она собрала в высокий хвост, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках, которым подчеркнула свою красоту.

В заметке знаменитость отметила, что вернулась к работе. Это был ее первый день после родов на съемочной площадке.

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