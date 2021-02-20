9 февраля внучка королевы Елизаветы принцесса Евгения родила сына. За почти две недели после родов она решилась показать первенца миру и объявить его имя. Малыша назвали Августом Филиппом Хоуком Бруксбенком.

Королевская семья сразу после родов принцессы Евгении объявила о роджении наследника, а вот его имя долго держала в секрете. Теперь известно, что Ее Королевское Высочество и господин Джек Бруксбенк стали родителями сына Августа Филиппа Хоука Бруксбенка.

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Первое фото сына принцессы Евгении и Джека Бруксбенка

Эту милую семейную фотографию сделала акушерка во время домашнего визита. На фото новоиспеченная мамочка появилась в белом платье свободного кроя и в пальто пудрового цвета. Волосы она уложила в легкие локоны и надела бархатный обруч оранжевого цвета.

Новорожденного сына на руках держал отец Джек Бруксбенк. Малышу одели синюю шапочку и укутали в покривальце в тон. Во время съемки он сладко спал.

Супруги были тронуты добрыми пожеланиями, которые они получили по поводу рождения первого ребенка, и с удовольствием делятся этой первой семейной фотографией,

– говорится в посте.

На официальной странице в инстаграме принцесса Евгения опубликовала еще несколько трогательных фото с новорожденным сыном, показав его лицо вблизи. Она лично поблагодарила всех, кто поздравил их семью с пополнением.

Мы хотели познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбенком⁣. Спасибо за такое количество замечательных сообщений. Наши сердца полны любовью к этому малышу, которую нельзя передать словами,

– поделилась принцесса Евгения.

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