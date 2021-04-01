Хилари Дафф показала новорожденную доченьку через неделю после домашних родов
Американская певица и актриса Хилари Дафф неделю назад в третий раз стала матерью. Через неделю после родов она поделилась милым фото, на котором показала лицо ребенка.
Источник:инстаграм Хилари Дафф
Это уже третий малыш в семье Хилари и ее мужа Мэттью Кома. У них также есть общая дочь Бэнкс и сын Лука, который родился в первом браке женщины с хоккеистом Майко Комри. Маленькую доченьку пара решила назвать Мэй Джеймс Бэйр.
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Большинство людей публикуют фото в первый день... Но ты мой третий ребенок, Мэй... Итак, это случилось на седьмой день... Счастливая неделя, добро пожаловать на Землю! Мы так тебя любим…
– написала Хилари Дафф в сети.
На черно-белом снимке можно увидеть счастливую и здоровую девочку, которая лежит на мягком покрывале и сосредоточенно смотрит на мамочку, фотографирующую ее. Рядом с ребенком лежит открытка с информацией о рождении девочки.
Дочь Хилари Дафф / Фото из инстаграма актрисы
Днем ранее звездный папа Мэттью тоже оставил в своем профиле очаровательное фото с дочкой.
Домашние роды актрисы
Отметим, что роды актрисы прошли 24 марта дома с участием ее мужа и двух детей. Девочку она родила в надувном бассейне, заполненном водой.
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