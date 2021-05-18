50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила о том, что стала мамой, на личной странице в инстаграме. Она опубликовала фото, где показала крошечные ножки малыша. Больше информации знаменитость не предоставляет.
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Прекрасное маленькое счастье выбрало меня как свою мать. Это такая огромная честь для меня – принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которую я теперь делю с тобой, мой ангел. Нет большей любви на свете,
– написала Наоми Кэмпбелл.
Вероятно, супермодель стала мамой благодаря услугам суррогатного материнства. О беременности Наоми Кэмпбелл не было известно ничего. Важно, что в апреле этого года знаменитость представила новую коллекцию Michael Kors, где никто не замечал изменения в фигуре.
Поклонники шокированы новостью о материнстве Наоми Кэмпбелл. В комментариях под фото пишут множество поздравлений, в том числе и звездные коллеги – Зои Салдана, Марк Джейкобс, Джоди Тернер-Смит.
Мысли Наоми Кэмпбелл о материнстве
- В мае 2017 года в интервью Evening Standard модель заметила, что хочет стать матерью, но не спешит с этим: "Я постоянно думаю о том, чтобы иметь детей". "Но теперь, когда есть наука, я думаю, что могу сделать это, когда захочу".
- Через 2 года супермодель рассказала, что все еще не спешит становиться матерью. "Детей еще нет – я посмотрю, что мне принесет Вселенная", – заявила Наоми.