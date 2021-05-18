50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила о том, что стала мамой, на личной странице в инстаграме. Она опубликовала фото, где показала крошечные ножки малыша. Больше информации знаменитость не предоставляет.

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Прекрасное маленькое счастье выбрало меня как свою мать. Это такая огромная честь для меня – принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которую я теперь делю с тобой, мой ангел. Нет большей любви на свете,

– написала Наоми Кэмпбелл.

Вероятно, супермодель стала мамой благодаря услугам суррогатного материнства. О беременности Наоми Кэмпбелл не было известно ничего. Важно, что в апреле этого года знаменитость представила новую коллекцию Michael Kors, где никто не замечал изменения в фигуре.

Поклонники шокированы новостью о материнстве Наоми Кэмпбелл. В комментариях под фото пишут множество поздравлений, в том числе и звездные коллеги – Зои Салдана, Марк Джейкобс, Джоди Тернер-Смит.

Мысли Наоми Кэмпбелл о материнстве