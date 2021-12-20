Обвинения, скандалы и абьюз: самые громкие звездные разводы 2021 года

В украинском шоу-бизнесе в 2021 году не обошлось не только без пышных свадеб, но и скандальных разводов. О парах знаменитостей, разорвавших отношения, читайте в материале Showbiz 24.

Многие украинские и мировые звезды в этом году развелись. Кое-кто не комментировал расставание, а о ком-то из-за громких заявлений говорил весь шоу-бизнес.

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Самые громкие разводы 2021 года

Дзидзьо и SLAVIA

О кризисе в отношениях супругов стало известно еще задолго до официального заявления. SLAVIA намекала на "игру чувств" в сольной песне, а потом рассказывала о том, что долго находилась в тени звездного мужа. Резонанс вызвало и ее интервью. В нем Ярослава рассказала о сложных отношениях с Дзидзьо и намекнула на его роман с Олей Цибульской.

Уже через месяц, в конце марта, Дзидзьо объявил о разводе. Он признался, что уже 9 месяцев не живет с женой из-за разногласий и накопившихся за долгие годы отношений обид. Следом за этим SLAVIA часто комментировала их расставание.

Дзидзьо и SLAVIA / Фото из инстаграма певицы

В разводе Дзидзьо и SLAVIA даже заподозрили Олю Цибульскую, слухи о романе с которой распространились в сети. Поэтому певица начала получать угрозы. Но в интервью она еще раз заверила, что не имела с артистом отношений вне работы.

К слову Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о романе с Олей Цибульской

Но сейчас бывшая пара нашла общий язык. Дзидзьо "по-мужски" разделил финансы и отдал SLAVIA апартаменты в Киеве. Звезды общаются, поддерживают друг друга, дают советы, а недавно даже сходили на свидание.

Позитив и Анна Андрийчук

Еще в 2020 году экс-участник группы "Время и Стекло" рассказывал, что "более сложного года в его жизни еще не было". Но уже в апреле 2021 года Позитив признался, что расстался с женой Анной Андрийчук, но отказался от комментариев.

Более публичным их разрыв сделала именно Анна Андрийчук. Она рассказала, что ей было больно отдавать себе отчет, что ее брак – это пройденный этап в 13 лет совместной жизни. По словам девушки, она долго медлила и ждала, когда Позитив поставит карьеру на второй план. Приоритетом рэпера якобы никогда не была семья, что и стало причиной разрыва.

Позитив и Анна Андрийчук / Фото из инстаграма девушки

После развода Позитив общается с Анной, хотя уверен, что поддерживать связь с бывшими – неправильно. Но они дружат, ведь есть общие друзья, которые поддерживали ее во время кризиса – Надя Дорофеева, Потап и Настя Каменских.

Андре Тан и Алина Харечко

9-летний брак дизайнеров завершился задолго до мая 2021 года. Андре Тан объявил о разводе уже тогда, когда процесс развода окончательно завершился. Он оставил бывшей жене и дочери большой дом, купил Алине новый автомобиль и ежемесячно выплачивает алименты.

Модельер с мировым именем рассказывал и о причинах развода, которых было достаточно. Это и постоянные ссоры, быт, конфликты на фоне амбиций и бизнеса Алины Харечко и как следствие потеря всех чувств. Развод Андре Тан переживал тяжело.

После развода я просто лежал две недели в постели и смотрел в потолок. Это был карантин и было очень страшно, я вообще думал, что моя жизнь кончилась. Я лежу, у меня текут слезы, я нахожусь в квартире своих друзей, которые дали мне пожить временно на 2 недели. Я не понимаю – у меня есть бизнес или его уже нет, чем я буду заниматься дальше. И это был самый страшный и переломный момент в моей жизни,

– признавался мужчина.

Андре Тан и Алина Харечко / Фото из инстаграма Андре Тана

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Музыкант Святослав Вакарчук редко делится деталями личной жизни. Однако в июне 2021 года он объявил, что разошелся с Лялей Фонаревой, с которой был в гражданском браке 20 лет.

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Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни наши с Лялей дороги разошлись. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми,

– написал тогда Вакарчук.

Певец не раскрывал деталей – причины развода остались их личным делом. Ясное дело, что после расставания они остались в хороших отношениях.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото из инстаграма

Андрей Хлывнюк и Анна Копылова

, что в августе стало известно, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом . Его сын Иван родился вроде бы еще в мае, то есть еще до того, как артист объявил о разводе. Кто мама первенца, неизвестно, но СМИ подозревают, что это продюсер Radioaktive Film Евгения Яцута.

О разводе певца и режиссера все узнали не из официальных заявлений, а из судебных документов, попавших в руки журналистов . Супруги передали все бумаги в Шевченковский суд и попросили рассмотреть дело без них.

По слухам, кризис в отношениях пары начался еще в феврале 2020 года. Однако сам Андрей Хлывнюк не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.

Андрей Хлывнюк и Анна Копылова / Фото из фейсбука

Ксения Мишина и Александр Эллерт

, что год спустя после развода лидер группы "Бумбокс" закрутил роман с украинской моделью Натальей Гоций. Но и их отношения продлились недолго из-за постоянной загруженности.

Романтические отношения пары завязались на шоу "Холостячка", где в финале Ксения Мишина выбрала победителем Александра Эллерта. После выхода шоу на экраны пара рассказала, что все еще вместе. Но потом в их отношениях возник первый кризис: тогда в сети заподозрили, что влюбленные разорвали отношения.

16 июля актриса заявила, что раз и навсегда разорвала отношения с избранником. Звезда не хотела комментировать расставание, а Александр Эллерт намекнул на постоянную драму в отношениях.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Неожиданно для всех юморист поздравил Ксению Мишину с годовщиной отношений, а затем звезд видели вместе в аэропорту. 28 августа герои "Холостячки" попали в кадр на свадьбе актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды – все это подогрело слухи о примирении.

Но, похоже, все было бесполезно. Через несколько недель Ксения Мишина окончательно объявила, что она не вместе с Александром Эллертом. Теперь звезды даже не следят друг за другом в инстаграме. Причиной разрыва были постоянные ссоры и то, что обоим было некомфортно в отношениях.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

В апреле Ирина Билык уже в третий раз подала на развод с мужем. Ее брак с российским продюсером и фотографом завершился из-за того, что Аслан Ахмадов жил на две страны, а во время пандемии вообще перестал навещать жену и общего сына Табриза.

Но певица не хотела устраивать из развода скандал. Она сказала: "Если хочешь, чтобы все было тихо, давай сделаем что-то хорошее". И Аслан согласился – снял для звезды клип.

Просто это была история любви. Вы все знаете, что в моей жизни все, как в книгах: первая глава, вторая, третья… Мы разошлись тихо. И очень громко сняли клип. Он подарил мне этот клип. Как и все остальные, которые делал для меня,

– сказала исполнительница.

Последний клип, снятый Асланом Ахмадовым: смотрите видео

Ким Кардашян и Канье Уэст

Еще с начала января в прессе начали ходить слухи о том, что развод знаменитостей не за горами. Ким и Канье вроде бы посещали семейного психолога, но решили прекратить этот процесс и подали на развод в феврале.

Ким Кардашян получит 6 миллионов долларов за каждый год брака, дом за 60 миллионов долларов и страховку в случае смерти рэпера. У супругов есть 6 общих детей – Канье Уэст добивается, чтобы получить общую опеку над ними.

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Несмотря на то, что Ким Кардашян закрутила роман с Питом Дэвидсоном и изъявляет желание окончательно развестись, сам Канье Уэст хочет вернуться к любимой. Об этом он не только пел в песнях, но и выступал с публичными обращениями.

Ким Кардашян и Канье Уэст / Фото Getty Images

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Первые слухи о кризисе в отношениях знаменитостей появились в феврале этого года: они рассказывали, что были у семейного психолога, потому что часто ссорились. В следующем месяце стало известно о разрыве звездной пары, правда, это оказалось предположением – впоследствии артистка опровергла громкую новость, хотя признала, что проблемы существуют.

Молодожены делали все для того, чтобы спасти отношения. Но 15 апреля Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально заявили о разрыве. Вероятно, именно исполнительница стала инициатором расставания, потому что признавалась, что не чувствовала себя защищенной.

Джей Ло и Алекс Родригес / Фото из инстаграма звезды

Джиджи Хадид и Зейн Малик

, что исполнительница недолго была одинока. Через несколько недель Джей Ло начали замечать с бывшим Беном Аффлеком, а уже в июле подтвердила их отношения.

Расставание знаменитой модели и певца стало настоящим сюрпризом, а началось все громким скандалом. 29 сентября между Зейном и мамой Джиджи, Йоландой, вспыхнул конфликт. Йоланда якобы наведалась к внучке и Малику без приглашения, а в ответ артист назвал ее "чертовой голландской шлюхой", приказал держаться подальше от его дочери и якобы затолкал в шкаф. Йоланда Хадид подала 4 иска в суд. Зейн Малик отрицает физическое насилие, но все остальное – нет.

В то время Джиджи Хадид не было дома, но Зейн вроде бы звонил по телефону и тоже устроил скандал. На этом фоне модель решила порвать с мужчиной. К слову, пара так и не была официально в отношениях, но ходили слухи о помолвке.

Джиджи Хадид и Зейн Малик / Фото Getty Images

Адель и Саймон Конецкий

О разрыве отношений пары было известно еще 2 года назад. Но только в январе 2021 года они занялись бракоразводным процессом. Он длился недолго – уже через два месяца знаменитость официально стала холостячкой.

Все вопросы решались мирно и без участия прессы. Вероятно, их развод был одним из самых тихих в 2021 году. Адель и Саймон Конецкий поровну поделили нажитое имущество и опеку над сыном.

Адель и Саймон Конецкий / Фото Getty Images

Нельзя не вспомнить громкое возвращение Адель в шоу-бизнес – она выпустила первый за 6 лет альбом. Многие песни там посвящены именно разводу. Это было непросто: звезда тяжело переживала разрыв и страдала от панических атак.

Саша и Игорь Пустовиты

Один из самых скандальных разводов в этом году касался инстаграм-блогеров: Саши Бо и Игоря Пустовита. Об их разрыве стало известно из официальных заявлений, но впоследствии все разгорелось не на шутку. Все началось с того, что Саша Бо уже во второй раз дала интервью Ефросининой, в котором рассказала другую сторону безупречной картинки их семьи. Она призналась в якобы абьюзе со стороны мужа, угрозах, унижениях и обесценивании.

Интервью с Сашей Бо: смотрите видео

В ответ жене Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, где раскрыл свою версию их брака и причин развода. По его словам, абьюзер в паре – именно Саша, ведь она его якобы унижала.

Интервью с Игорем Пустовитом: смотрите видео

Поэтому каждый из блогеров обвинял в разрыве другого и разбрасывался громкими заявлениями о насилии. Сейчас звезды инстаграма нашли общий язык относительно воспитания двух сыновей и работают над разводом в суде.

Илон Маск и Граймс

Миллиардер и изобретатель Илон Маск около трех лет состоял в отношениях с эпатажной артисткой Граймс и в отношениях с певицей в седьмой раз стал отцом. Они жили вместе, но узаконивать отношения не торопились.

24 сентября стало известно, что Илон Маск расстался с любимой. Он сообщил, что будет жить вместе с Граймс и дальше, чтобы воспитывать сына. Но причину разрыва мужчина так и не рассекретил.

Граймс по-особому комментировала расставание с мужчной, пошутив о нетрадиционной ориентации: "Я буду колонизировать Европу (один из спутников Юпитера – Showbiz 24) отдельно от Илона для лесбийской космической коммуны".

Илон Маск и Граймс / Фото Getty Images