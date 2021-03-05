Британская певица Адель завершила бракоразводный процесс и официально может считаться холостячкой. Ее уже бывший муж Саймон Конецкий и Адель поровну поделили нажитое имущество, средства и опеку над сыном.

Об официальном разводе пары сообщили два человека, близкие к окружению Адель. Они рассказали, что судья подписал все бракоразводные документы.

Интересно Стоимостью 60 миллионов долларов: что получит Ким Кардашян в результате развода с Уэстом

Развод Адель

Согласно документам, пара поделила между собой:

140 миллионов фунтов стерлингов (5,3 миллиарда гривен), которые заработали в течение брака;

недвижимость стоимостью 34,7 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиарда гривен) и другие активы;

опеку над 8-летним сыном Анджело Эдкинсом.

Первое, о чем они договорились, – это разделить опеку, и с тех пор речь шла о справедливом распределении остальных их семейных финансов,

– рассказал инсайдер.



Адель и Саймон Конецкий расстались / Фото Just Jared

Что известно о разводе пары?

Напомним, что Адель и ее возлюбленный Саймон Конецкий стали родителями в 2012 году, но поженились только в 2016. Впрочем, через 3 года совместного проживания они объявили о разводе. Только в январе 2021 года они через посредников серьезно занялись бракоразводным процессом. В 2020 году они также подписали соглашение о неразглашении деталей развода, поэтому новая информация известна лишь из уст близких друзей пары.

Ранее сообщалось, что после развода Адель должна выплатить 140 миллионов фунтов стерлингов своему бывшему мужу. Пара не подписывала брачный договор, поэтому по законам штата Калифорния, Саймон имел полное право на половину имущества Адель. Согласно выше приведенным данным, именно такая сумма и досталась бизнесмену Саймону.