Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома), которая развивает сольную карьеру, рассказала детали разрыва брака с артистом Дзидзьо. Звезда отметила, что они с Михаилом не живут вместе 8 месяцев, а не 9. Она добавила, что процесс осознания проходил плавно. Сначала они просто жили отдельно, а затем поняли, что стоит расстаться и остаться в хороших отношениях.

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SLAVIA о разводе с Дзидзьо

Певица поделилась, что супруги пытались спасти брак. В частности, Дзидзьо предложил сходить к психологу. Но единственный визит к нему ничего не изменил.

Я за то, чтобы попробовать все, что возможно, чтобы сохранить все, что возможно, до последнего. И я перепробовала все варианты. Но в итоге пришли к выводу, что все-таки лучший вариант в таком случае – это развод,
– заявила SLAVIA.

Девушка призналась, что возможной причиной развода стали постоянные замалчивания эмоций с его стороны. Особенно, когда Михаил стал участником группы Dzidzio, она стала для него приоритетом.

Зато Ярослава, чтобы не забирать у мужчины энергию, не устраивала никаких скандалов или выяснений отношений: "Пыталась защитить его от каких-то домашних мелких бытовых дел, моральных и эмоциональных вопросов".

Когда все замалчивать, это накапливается годами и приводит к недоразумениям. И когда начинаешь выяснять, понимаешь, что у вас разные взгляды на те или иные вопросы, между вами нет связи, человек слышит совсем не то, что ты хочешь ему сказать,
высказалась девушка.

SLAVIA добавила, что пара уже подала заявление на развод. Сейчас они готовят для этого документы, чем занимается адвокат Дзидзьо.

Как чувствует себя SLAVIA из-за разрыва брака

Ярослава Хома заметила, что несколько лет назад развод был для нее неприемлемым. Да и сейчас такая ситуация стала очень тяжелой для артистки.

Я выплакала очень много слез. Было действительно трудно, горько, особенно при переезде в Киев. Переезд вообще сложная штука. Я оставила все и переехала на новое, пустое место. Здесь у меня не было ничего и ничего даже не хотелось,
– призналась певица.

Однако впоследствии звезда смогла "выбраться из клетки" и двигаться дальше. Она пережила боль и сейчас настроена на позитив, ведь по словам Ярославы, она очень оптимистичный человек.

"Но теперь я чувствую легкость, облегчение. Я будто вдохнула свежий воздух. У меня нет никаких обид, у меня только благодарность. Считаю, что это лучший человек, который мог быть в тот период моей жизни", – подытожила артистка.


Михаил и Ярослава Хома на свадьбе / Фото с инстаграма SLAVIA

Развод Дзидзьо и SLAVIA: коротко

  • Впервые новость о разрыве после 20 лет отношений объявил Дзидзьо. Он признался, что решение было принято спокойно и взвешенно ними обоими.
  • Причиной развода Михаил Хома назвал их ранний возраст, когда они закрутили отношения. Ведь тогда пара не понимала, что значит брак.
  • Впоследствии и Ярослава прокомментировала громкую новость. Она подтвердила разрыв и отметила, что сделала все, чтобы спасти семью.