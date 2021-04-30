Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома), которая развивает сольную карьеру, рассказала детали разрыва брака с артистом Дзидзьо. Звезда отметила, что они с Михаилом не живут вместе 8 месяцев, а не 9. Она добавила, что процесс осознания проходил плавно. Сначала они просто жили отдельно, а затем поняли, что стоит расстаться и остаться в хороших отношениях.

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SLAVIA о разводе с Дзидзьо

Певица поделилась, что супруги пытались спасти брак. В частности, Дзидзьо предложил сходить к психологу. Но единственный визит к нему ничего не изменил.

Я за то, чтобы попробовать все, что возможно, чтобы сохранить все, что возможно, до последнего. И я перепробовала все варианты. Но в итоге пришли к выводу, что все-таки лучший вариант в таком случае – это развод,

– заявила SLAVIA.

Девушка призналась, что возможной причиной развода стали постоянные замалчивания эмоций с его стороны. Особенно, когда Михаил стал участником группы Dzidzio, она стала для него приоритетом.

Зато Ярослава, чтобы не забирать у мужчины энергию, не устраивала никаких скандалов или выяснений отношений: "Пыталась защитить его от каких-то домашних мелких бытовых дел, моральных и эмоциональных вопросов".

Когда все замалчивать, это накапливается годами и приводит к недоразумениям. И когда начинаешь выяснять, понимаешь, что у вас разные взгляды на те или иные вопросы, между вами нет связи, человек слышит совсем не то, что ты хочешь ему сказать,

– высказалась девушка.

SLAVIA добавила, что пара уже подала заявление на развод. Сейчас они готовят для этого документы, чем занимается адвокат Дзидзьо.

Как чувствует себя SLAVIA из-за разрыва брака

Ярослава Хома заметила, что несколько лет назад развод был для нее неприемлемым. Да и сейчас такая ситуация стала очень тяжелой для артистки.

Я выплакала очень много слез. Было действительно трудно, горько, особенно при переезде в Киев. Переезд вообще сложная штука. Я оставила все и переехала на новое, пустое место. Здесь у меня не было ничего и ничего даже не хотелось,

– призналась певица.

Однако впоследствии звезда смогла "выбраться из клетки" и двигаться дальше. Она пережила боль и сейчас настроена на позитив, ведь по словам Ярославы, она очень оптимистичный человек.

"Но теперь я чувствую легкость, облегчение. Я будто вдохнула свежий воздух. У меня нет никаких обид, у меня только благодарность. Считаю, что это лучший человек, который мог быть в тот период моей жизни", – подытожила артистка.



Михаил и Ярослава Хома на свадьбе / Фото с инстаграма SLAVIA

Развод Дзидзьо и SLAVIA: коротко