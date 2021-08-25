46-летний исполнитель не афиширует личную жизнь, поэтому новые подробности всегда привлекают внимание огромного количества поклонников. Информация об отцовстве Вакарчука вызвала фурор в сети.

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Святослав Вакарчук стал отцом

Пресс-служба Святослава Вакарчука подтвердила 24 каналу, что у него родился сын Иван. Мальчика назвали в честь отца Святослава. В сети также была информация, что первенец Вакарчука родился 19 августа, однако представители музыканта опровергли ее: "Информация о 19 августа, как дате рождения, не соответствует действительности".

Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь,

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно, кто родил первенца Вакарчуку, ведь он расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой, а о новых отношениях не объявлял.

Личная жизнь Святослава Вакарчука