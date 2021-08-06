В новом альбоме Канье Уэста вдоволь лирических треков, ведь посвящен он покойной матери рэпера Донде. Перед тем, как артист исполнил песню Love Unconditionally, со сцены прозвучали слова его матери: "Несмотря ни на что, ты никогда не бросаешь свою семью".
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Прямо посреди номера Канье Уэст опустился на колени и эмоционально произнес: "Я теряю всю свою семью, любимая, вернись ко мне".
Учитывая то, что Ким Кардашьян с детьми присутствовала на концерте, у фанатов не осталось сомнений, что эти строки артист посвятил именно ей. К слову, в другой песне рэпер намекнул, что бывшая жена все еще влюблена в него.
Время и пространство – это роскошь, но ты пришла сюда, чтобы показать, что все еще влюблена в меня,
– произнес Канье Вест.
Напомним, в четверг, 5 августа, Ким Кардашьян во второй раз посетила концерт бывшего мужа. Впервые на стадионе в Атланте она появилась с четырьмя детьми и сестрой Хлои.
Тогда светская львица предстала в ярко-красном комбинезоне, который перекликался с концертным total red образом Канье Веста. На этот раз Ким выбрала аутфит total black, и наряды бывших снова выглядели как парные look.
Отношения Канье Уэста и Ким Кардашьян после объявления о разводе
- Светская львица и рэпер перестали разговаривать еще до того, как объявили миру о своем разрыве.
- Сначала Канье Уэст был "встревоженным и грустным" из-за развода с любимой, носил обручальное кольцо, а через несколько месяцев называл ее самой худшей женой, которая была одержима славой, проявляла агрессию, ревновала и драматизировала.
- В начале июня артист ухаживал за русской моделью Ириной Шейк, с которой отпраздновал день рождения на юге Франции. Он буквально преследовал красавицу, однако она отказала ему в отношениях, ведь пыталась избежать слухов о романе.