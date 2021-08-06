В новом альбоме Канье Уэста вдоволь лирических треков, ведь посвящен он покойной матери рэпера Донде. Перед тем, как артист исполнил песню Love Unconditionally, со сцены прозвучали слова его матери: "Несмотря ни на что, ты никогда не бросаешь свою семью".

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Прямо посреди номера Канье Уэст опустился на колени и эмоционально произнес: "Я теряю всю свою семью, любимая, вернись ко мне".

Учитывая то, что Ким Кардашьян с детьми присутствовала на концерте, у фанатов не осталось сомнений, что эти строки артист посвятил именно ей. К слову, в другой песне рэпер намекнул, что бывшая жена все еще влюблена в него.

Время и пространство – это роскошь, но ты пришла сюда, чтобы показать, что все еще влюблена в меня,

– произнес Канье Вест.

Напомним, в четверг, 5 августа, Ким Кардашьян во второй раз посетила концерт бывшего мужа. Впервые на стадионе в Атланте она появилась с четырьмя детьми и сестрой Хлои.

Тогда светская львица предстала в ярко-красном комбинезоне, который перекликался с концертным total red образом Канье Веста. На этот раз Ким выбрала аутфит total black, и наряды бывших снова выглядели как парные look.

Отношения Канье Уэста и Ким Кардашьян после объявления о разводе