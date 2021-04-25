Позитив развелся с женой

Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) развелся с женой Анной Завгородней – украинским дизайнером и лучшей подругой Насти Каменских. Певец не стал рассекречивать детали расторжения брака и заявил, что сначала они должны согласовать все между собой, а затем делать публичные признания.

Стоит знать Дзидзьо разводится с женой после 8 лет брака

Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так,

– высказался Позитив.

Сама же Анна Завгородняя не спешит комментировать развод.

Напомним, в октябре прошлого года Позитив объявил, что 2020-й был для него непростым не только из-за распада группы "Время и Стекло", но и из-за личных моментов. "Более сложного года в моей жизни не было", – рассказывал артист.

Что известно о браке Позитива с Анной Завгородней

Музыкант познакомился с женой еще в 15-летнем возрасте на дне рождении одноклассницы. Вместе они прошли разные этапы жизни: от безденежья до бешеной популярности и признания.

Как признавался Позитив, любимая ревновала его к коллегам по сцене – Насте Каменских, которая впоследствии стала ее лучшей подругой, Наде Дорофеевой и Юлии Сахневич, с которой певец принимал участие в шоу "Танцы со звездами". Тогда он подчеркивал, что они все "играют в любовь".

Добавим, ни у Алексея, ни у Ани в социальных сетях не было ни одного совместного фото за 2020 год. Последний совместный кадр дизайнер опубликовала в августе 2019 года.

Известно, что экс-жена Позитива переехала к родителям и много времени проводит в доме подруги Насти Каменских, которая, похоже, и стала ее поддержкой после развода.

Кроме того, недавно в Сети появились слухи о романе Позитива с подопечной Потапа Мишель Андраде. Вместе они были ведущими "Орла и решки", а впоследствии выпустили саундтрек к сериалу – песню "100 тысяч минут".

Позитив развелся с женой Анной Завгородней: смотрите видео онлайн