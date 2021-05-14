Музыкальная карьера Дзидзьо начиналась с группы "Друзья", с которой он выступал на свадьбах и в состав которой входила его жена Ярослава Хома – SLAVIA. Впоследствии артист возглавил группу DZIDZIO, которая дала толчок к сольному проекту и всеукраинскому успеху. По мнению певицы, именно тогда, более 10 лет назад, связь между ними стала ослабевать.

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Это не мой Михаил. Я любила другого Михаила. Когда началась группа DZIDZIO, какая-то стена недоразумений между нами появилась. Это уже не мой человек, не та теплота, не та энергетика. Ты не мой Михасик, ты уже какой-то чужой,

– заявила SLAVIA.

Сам Дзидзьо уверял, что не изменился. Однако он хотел видеть рядом жену, которая бы осознавала ответственность, которая на него возложена, и не мешала, ждала дома. SLAVIA же приезжала на съемочную площадку, что раздражало мужа.

"Когда долго не виделись, я приезжала и чувствовала себя ненужной. У него работа кипит, а я как будто мешаю. Как женщина, я теряла веру в нас, теплоту хотела, а ее не было. Что-то потихоньку отмирало", – поделилась певица.

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Добавим, после того, как Дидзьо объявил о разводе с женой после 20 лет отношений, SLAVIA также высказалась о разрыве. Тогда она уверяла: сделала все, чтобы спасти брак, так что теперь ее совесть чиста.

Она не ушла от мужа тогда, когда чувства начали исчезать, пыталась сохранить семью до последнего, однако их союз все же завершился разводом.