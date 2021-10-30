Известный украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) редко дает комментарии относительно личной жизни. Но недавно он дал откровенное интервью, в котором чуть ли не впервые ответил на многочисленные слухи о его романе с певицей Олей Цибульской.
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Дзидзьо о романе с Цибульской
Несмотря на все подозрения поклонников, знаменитость возразил, что у него и Оли Цибульской могут быть романтические отношения. К ней он относится только как к исполнительнице и коллеге.
Я вообще не интересуюсь, как это происходит. Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя – была радиоведущей, ведущей, она много работает,
– подчеркнул артист.
Дзидзьо признал, что его совместные песни с Олей ("Киса", "Жду") могли повлечь распространение таких слухов. Однако треки не всегда бывают автобиографическими.
"То, что там, может, подкрутила историю в песнях, но это же неправда", – подчеркнул он.
Оля Цибульская и Дзидзьо / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Почему появились слухи о романе
- Не только совместные песни и провокационное поведение певцов вызвало среди фанов распространение информации о романтических отношениях. Из-за развода Дзидзьо все разгорелось с новой силой.
- Еще перед объявлением о разрыве SLAVIA заявила, что отношения ее мужа и Оли Цибульской причиняли ей боль. Ведь звезда не опровергала слухи, а только подогревала этим интерес к себе.
- Уже после заявления о разводе между Дзидзьо и SLAVIA Оля Цибульская отметила, что не была разлучницей, а ее сын – не от музыканта. В то же время она добавляла, что если бы хотела закрутить с ним роман, ничто бы это желание не остановило. Но Дзидзьо и Оля любят друг друга только как друзья.