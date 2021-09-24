Детали личной жизни 50-летний Илон Маск раскрыл после того, как иностранными СМИ прокатились слухи о его разрыве с 33-летней Граймс. Миллиардер подтвердил предположение, однако поспешил заявить, что с бывшей у него хорошие отношения. Более того, певица с годовалым сыном и дальше живет у него.

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Мы разошлись, но все еще любим друг друга, часто видимся и остаемся в прекрасных отношениях,

– заявил Илон Маск.

По словам основателя SpaceX, причиной разрыва стали его постоянные разъезды в Техас и командировки за границу. В то время как работа Граймс сосредоточена в Лос-Анджелесе. Очевидно, отношения на расстоянии не для этой звездной пары.

Напомним, последний раз Илона Маска и Граймс видели вместе на прошлой неделе, на грандиозном балу Met Gala 2021. На красной дорожке они появились отдельно, но объединились на частной вечеринке миллиардера.

Что известно об отношениях Илона Маска с Граймс