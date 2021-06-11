Мысли о браке с Канье Уэстом Ким озвучила в диалоге со своей матерью Крис Дженнер. По ее словам, просыпаясь утром в 40-летнем возрасте, она хочет чувствовать, что "полностью счастлива". Она также призналась, что будет обращаться к психотерапевту, чтобы справиться с проблемами.

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Позвольте мне поработать над собой и посмотреть, где я нахожусь – это то, почему я так взволнована. Я просыпаюсь в 40 и понимаю, что я просто хочу полного счастья,

– отметила Ким.

"Я знаю, что полное блаженство – это неполная реальность, но если я могу иметь его большую часть, это все, чего я хочу. Куда бы меня это ни привело. Я просто хочу своего чистого счастья, поэтому я работаю над тем, чтобы понять, как этого добиться. Мне просто кажется, что я так много трудилась в жизни, чтобы достичь всего, чего я хотела, и я оправдала свои ожидания и достигла в 10 раз больше, чем я могла себе представить", – продолжила расстроенная Ким Кардашян.

В разговоре с мамой женщина также вспомнила об одиночестве в отношениях, когда Канье Уэст уехал в штат Вайоминг, а она осталась в Лос-Анджелесе.

Я не имею с кем разделить свою жизнь. Типа, да, это очевидно, есть мои дети и все такое, но я просто буду сидеть здесь и думать: "Хорошо, мои дети удовлетворяют меня, но я в порядке?". Я никогда не думала, что я одинока... Я всегда думала, что это нормально, у меня могут быть только дети, мой муж переезжает из штата в штат. И я просто нахожусь в этой поездке с ним, и меня это устраивало, но потом, после того, как в этом году мне исполнилось 40, я поняла: "Нет, мне не нужен муж, который живет в совсем другом месте, чем я". Я подумала: "Боже мой, вот тогда мы лучше ладим", но потом мне стало грустно, и теперь я не хочу этого,

– добавила женщина.

В итоге Ким призналась, что благодарна Канье Уэсту за весь опыт, который она получила с ним в браке, но так больше все продолжаться не может. Она хочет, чтобы у нее с ним было общее видение на жизнь, но этого нет. Своей маме она также подчеркнула, что на то время еще не готова к окончательному решению, вероятно, речь идет о разводе, но она пообещала ей, что обязательно будет счастлива в любом случае.

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