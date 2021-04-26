Украинская артистка и пока жена певца Дзидзьо SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) подтвердила, что действительно разводится с мужем. По словам девушки, она долго терпеливо относилась к карьере мужа.

Важно Дзидзьо разводится с женой после 8 лет брака

SLAVIA о разрыве с Дзидзьо

"Да, это правда, мы расстаемся... За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я личность!".

Ярослава Хома подчеркнула, что она делала все для того, чтобы сохранить эти отношения. Отметим, что пара встречалась 13 лет, а в браке состояла 8.

Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом "мы". Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба... Почувствовать, принять... а потом посмотреть на ситуацию сверху, и понять, сколько там силы...

– заявила певица.

Звезда добавила, что они с Михаилом оба приняли это трудное решение. Она отметила, что украинский шоу-бизнес еще услышит об артистке, ведь она написала новые композиции.

"До развода мы пришли плавно и осознанно... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому, ждите..."– отметила Слава.

Что известно о разводе Михаила и Ярославы Фомы