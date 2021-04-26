Украинская артистка и пока жена певца Дзидзьо SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) подтвердила, что действительно разводится с мужем. По словам девушки, она долго терпеливо относилась к карьере мужа.
Важно Дзидзьо разводится с женой после 8 лет брака
SLAVIA о разрыве с Дзидзьо
"Да, это правда, мы расстаемся... За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я личность!".
Ярослава Хома подчеркнула, что она делала все для того, чтобы сохранить эти отношения. Отметим, что пара встречалась 13 лет, а в браке состояла 8.
Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом "мы". Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба... Почувствовать, принять... а потом посмотреть на ситуацию сверху, и понять, сколько там силы...
– заявила певица.
Звезда добавила, что они с Михаилом оба приняли это трудное решение. Она отметила, что украинский шоу-бизнес еще услышит об артистке, ведь она написала новые композиции.
"До развода мы пришли плавно и осознанно... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому, ждите..."– отметила Слава.
Что известно о разводе Михаила и Ярославы Фомы
- Впервые, печальную новость объявил Дзидзьо на интервью. Он признался, что уже 9 месяцев не живет вместе с женой. Мужчина также сообщил, что решение было принято спокойно и взвешено ими обоими.
- Дзидзьо поделился, что причиной разрыва может быть их ранний возраст, когда они закрутили отношения. Ведь тогда пара не осознавала, что значит правильный брак и "не знали, нужно ли говорить, когда тебя что-то не устраивает".
- Артист добавил, что все годы брака он был на работе и много работал. Однако карантин помог ему разобраться в себе.