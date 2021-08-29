Украинская актриса и героиня "Холостячки" Ксения Мишина и автор "Квартала 95" продолжают интриговать примирением. Пару раз увидели вместе.

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Ксения Мишина и Александр Эллерт на свадьбе друзей

28 августа поженились известная пара актеров – Дмитрий Сова и Даша Легейда. В списке приглашенных были звездные друзья – Ксения Мишина и, очевидно, ее бойфренд Александр Эллерт. Другой гость церемонии Даниил Мирешкин показал кадры, на которых пара засветилась вместе.

Ксения Мишина даже поймала букет невесты и подбежала к подруге Даше, чтобы обнять ее. Впоследствии к звездной мамочке подошел ее сын Платон, а потом и Александр Эллерт, который взял букет в руки.

Добавим, что сама актриса не делилась фото с Александром Эллертом, как и сам мужчина. Правда, он снял несколько рекламных инстаграм-сториз, по которым видно, что он позирует на фоне локации, где проходила свадьба.



Ксения Мишина поймала букет невесты / Фото с инстаграм-сториз



Ксения Мишина поймала букет невесты / Фото с инстаграм-сториз



Ксения Мишина с сыном Платоном и Александр Эллерт / Фото с инстаграм-сториз

Воссоединение Мишиной и Эллерта