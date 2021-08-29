Украинская актриса и героиня "Холостячки" Ксения Мишина и автор "Квартала 95" продолжают интриговать примирением. Пару раз увидели вместе.
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Ксения Мишина и Александр Эллерт на свадьбе друзей
28 августа поженились известная пара актеров – Дмитрий Сова и Даша Легейда. В списке приглашенных были звездные друзья – Ксения Мишина и, очевидно, ее бойфренд Александр Эллерт. Другой гость церемонии Даниил Мирешкин показал кадры, на которых пара засветилась вместе.
Ксения Мишина даже поймала букет невесты и подбежала к подруге Даше, чтобы обнять ее. Впоследствии к звездной мамочке подошел ее сын Платон, а потом и Александр Эллерт, который взял букет в руки.
Добавим, что сама актриса не делилась фото с Александром Эллертом, как и сам мужчина. Правда, он снял несколько рекламных инстаграм-сториз, по которым видно, что он позирует на фоне локации, где проходила свадьба.
Ксения Мишина поймала букет невесты / Фото с инстаграм-сториз
Ксения Мишина поймала букет невесты / Фото с инстаграм-сториз
Ксения Мишина с сыном Платоном и Александр Эллерт / Фото с инстаграм-сториз
Воссоединение Мишиной и Эллерта
- 16 июля Ксения Мишина опубликовала эмоциональное сообщение, в котором объявила о разрыве с Эллертом. Через несколько дней после этого и актриса, и юморист отдыхали в оккупированном Крыму.
- Через месяц после "разрыва" Александр Эллерт неожиданно поздравил Мишину с годовщиной отношений. Он показал ролик, где были совместные фото и видео пары, а также назвал актрису "любимой". К тому же в годовщину отношений с юмористом Ксения Мишина похвасталась огромным букетом роз, однако не рассекретила, от кого он.
- На днях пара снова подогрела слухи о примирении. Героиня "Холостячки" с сыном отправилась на отдых на Кипр. Фаны убеждены в том, что вместе с ними был и Эллерт – в одном из сториз звезда случайно засветила его смартфон, а затем пару увидели вместе в аэропорту.