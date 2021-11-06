41-летний Андрей Хлывнюк не афиширует личную жизнь и не выставляет на публику отношения с супругой. Неудивительно, что об их разводе мир узнал не из уст лидера "Бумбокса", а благодаря журналистам.

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На пятницу, 5 ноября, было запланировано слушание о расторжении их брака. Ни музыкант, ни режиссер Анна Копылова не приехали на заседание Шевченковского суда. Они передали все необходимые документы и попросили рассмотреть дело без них.

Судя по сообщениям в СМИ, инициатором развода была именно Анна – дочь бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины".

Андрей Хлывнюк с женой Анной / Фото из фейсбука

Отметим, слухи о разводе лидера "Бумбокса" ходят с февраля прошлого года. Журналистка Соломия Витвицкая уверяла, что именно Анна приняла решение расторгнуть брак. Сам Андрей Хлывнюк отказывался комментировать свою личную жизнь.

Брак Андрея Хлывнюка с Анной Копыловой

Возлюбленные поженились в 2010 году, однако их свадьба была тайной. В сети до сих пор нет ни одного фото с церемонии.

В том же году у супругов родился первенец Иван, а через три года – дочь Александра.

Как о жене, так и о детях лидера "Бумбокса" известно мало. В своем профиле в инстаграме он изредка публикует фото с потомками, в то время как Анна там не появляется. Как известно, женщина работает арт-директором издательства "Основа" и режиссирует музыкальные клипы.

Фото Андрея Хлывнюка с детьми

Андрей Хлывнюк с детьми / Фото из инстаграма