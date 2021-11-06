41-летний Андрей Хлывнюк не афиширует личную жизнь и не выставляет на публику отношения с супругой. Неудивительно, что об их разводе мир узнал не из уст лидера "Бумбокса", а благодаря журналистам.

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На пятницу, 5 ноября, было запланировано слушание о расторжении их брака. Ни музыкант, ни режиссер Анна Копылова не приехали на заседание Шевченковского суда. Они передали все необходимые документы и попросили рассмотреть дело без них.

Судя по сообщениям в СМИ, инициатором развода была именно Анна – дочь бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины".

Андрій Хливнюк з дружиною Ганною

Андрей Хлывнюк с женой Анной / Фото из фейсбука

Брак Андрея Хлывнюка с Анной Копыловой

  • Возлюбленные поженились в 2010 году, однако их свадьба была тайной. В сети до сих пор нет ни одного фото с церемонии.
  • В том же году у супругов родился первенец Иван, а через три года – дочь Александра.
  • Как о жене, так и о детях лидера "Бумбокса" известно мало. В своем профиле в инстаграме он изредка публикует фото с потомками, в то время как Анна там не появляется. Как известно, женщина работает арт-директором издательства "Основа" и режиссирует музыкальные клипы.

Фото Андрея Хлывнюка с детьми

Андрій Хливнюк з дітьми

Андрей Хлывнюк с детьми / Фото из инстаграма

Андрій Хливнюк з дітьми

Андрей Хлывнюк с дочерью / Фото из инстаграма

Андрій Хливнюк з дітьми

Андрей Хлывнюк с сыном / Фото из инстаграма

Андрій Хливнюк з дітьми

Андрей Хлывнюк с дочерью / Фото из инстаграма

Андрій Хливнюк з дітьми

Андрей Хлывнюк с детьми / Фото из инстаграма