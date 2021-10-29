В декабре прошлого года Александр Эллерт и Ксения Мишина стали самой обсуждаемой парой украинского шоу-биза. Влюбившись друг в друга под прицелом камер, они не скрывали свои чувства и открыто демонстрировали их на публике. Однако их чувства длились менее года. В июле они якобы окончательно разошлись.

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С тех пор Эллерт и Мишина не раз "светились" вместе – на свадьбе друзей, в аэропорту, после тренировки. Если юморист избегает прямых ответов относительно отношений с актрисой, то она раз и навсегда заявила, что между ними ничего нет.

Отвечаю всем. У нас нет отношений, и мы не вместе,

– заявила Ксения Мишина.

Ксения Мишина об отношениях с Александром Эллертом / Видео из инстаграма актрисы

Напомним, в сентябре Ксения Мишина рассказывала, что у них с Эллертом кризис в отношениях. На тот момент они общались и пытались восстановить чувства.

Более того, "Холостячка" разговорилась о личном. Она призналась, что никогда не простила бы любимому измену, психологический и физический абъюз. Ксения Мишина добавила, что "очень трудно существовать в манипулятивных и инфантильных отношениях". Правда, неизвестно, по собственному ли опыту эти выводы.

Кроме того, актриса ответила на вопрос об идеальной семье. "Идеальная семья – это изначально два человека, которые хотят вместе создать идеальную семью и вместе видят в этом ценность", – поделилась Мишина.

Отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта после расставания