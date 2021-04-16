После новости о разрыве помолвки между американской исполнительницей Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом в прессе появляются детали этого события. Близкие друзья пары рассказали, что звезды имели серьезный разговор за неделю до официального заявления о расставании.

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Детали кризиса в отношениях Лопес и Родригеса

Эта беседа и стала решающей в отношениях знаменитой пары. Дженнифер и Алекс осознали, что им лучше остаться друзьями.

Они провели время вместе в Доминиканской Республике на прошлой неделе и решили, что для них будет лучше пойти разными путями. Их разрыв был дружеским,

– пишет издание.

Также источник подчеркнул, что именно Дженнифер Лопес стала инициатором расставания. Ведь ее бывшего жениха неоднократно подозревали в изменах и мошенничестве. Это разрушило доверие к Алексу Родригесу.

"Она рада за принятое решение, потому что знает, что Алекс останется в ее жизни, но будет присутствовать в ней уже как друг", – сообщил источник.

Бейсболист с уважением отнесся к желанию любимой и понял ее. Однако он все еще надеется на то, что сможет восстановить отношения: "Он очень надеется, что они снова будут вместе".

Напомним, 15 апреля Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально завершили отношения. Роман звездной бывшей пары длился 4 года. Они планировали сыграть свадьбу, однако планам не удалось осуществиться.