В новый альбом "30" вошло 12 композиций, одну из них она презентовала ранее и сорвала все музыкальные чарты – Easy on me. Вместе с этим она презентовала новый клип. Еще три песни – I Drink Wine, Love Is a Game и Hold On – она презентовала в конце октября на частном концерте в Лос-Анджелесе, а накануне она спела To Be Loved, посвященную отцу. В песне My Little Love также можно услышать голос ее сына Анджело, а также то, как плачет артистка и переживает душевные страдания.

Обратите внимание Она вернулась: Адель выпустила первую песню за 6 лет – Easy On Me

Сейчас же все ее 12 песен доступны на всех музыкальных платформах. В своих композициях звезда воспевает тяжелый период развода, который пришелся на последние 6 лет с ее бывшим мужем Саймоном Конекки, а также рассказывает о моментах материнства и воспитания.

Когда мне было 30, вся моя жизнь рухнула, а я даже не знала об этом. За несколько месяцев до своего дня рождения я "откусила" гранату и швырнула ее буквально в центре своей жизни. Мы с мужем очень долго держали в секрете развод. Нам пришлось не торопиться, потому что в этом участвовал ребенок. Я девушка с разбитым сердцем – но я жива, счастлива и иду дальше,

– признавалась звезда в интервью британскому Vogue.

Адель также рассказала, что этот альбом стал самой сильной пластинкой за всю ее жизнь.

"Я чувствую, что этот альбом – это самоуничтожение, затем саморефлексия, а затем своего рода самоискупление. Но я чувствую себя готовой. Я действительно хочу, чтобы на этот раз люди услышали мою версию истории", – поделилась артистка. Альбом был написан в течение последних трех лет, а работала над ним в Штатах, где живет сейчас вместе с сыном и домашними животными.

Предыдущие три альбома Адель: