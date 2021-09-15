Запись первого интервью Саши Пустовит (Саши Бо, как она подписана в сети Instagram), состоялась еще 20 июня. Тогда на откровенный разговор в киевской студии не допустили ее мужа Игоря Пустовита, что его сильно возмутило. Впрочем, запись все же состоялась и Ефросинина планировала выпустить это интервью незадолго после монтажа.

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Впрочем, через пару дней в сети прогремела новость, что Игорь и Саша расстаются. Если блогерша воздержалась от комментариев и заявила, что не будет комментировать причины расставания, то Игорь в течение следующих нескольких месяцев всячески поднимал эту тему в своих сторис и профиле. Мужчина часто подчеркивал, что подписчики "не понимают и даже не представят", что у них произошло, поэтому многие поклонники подозревали, что речь идет либо об измене, либо о финансовом вопросе, который часто остро стоял в их семье (известно, что Саша зарабатывала на блоггинге в разы больше, чем ее муж).

Телеведущая Маша Ефросинина так и не выпустила первого интервью, объясняя это тем, что ждет реакции от Саши, ведь она не понимала, как можно было говорить об идеальной жизни, а уже через несколько дней подавать на развод. Ровно через 2 месяца, 20 августа, Саша Бо приехала в Киев и записала новое интервью с Ефросининой, которое появилось в сети 14 сентября. Для сравнения, команда телеведущей показала 2 версии интервью для всего понимания ситуации, и правда шокировала всех.

"Он бьет сильнее всего – словами"

Я не скажу, что интервью стало движущей силой, но повлияло на мое сознание. Я много анализировала и думала об этом... Это был восьмой раз, когда я собирала вещи и уходила. Просто предыдущие разы я не афишировала, а когда делала это – всегда старалась сгладить это и сделать из себя дурочку. На самом деле все очень сложно и давно к этому шло,

– начала Саша Бо.

Блогерша поделилась, что ссоры и скандалы у них были регулярно последние несколько лет. Несмотря на счастливые фото в соцсетях, негатива в ее жизни было достаточно, но она почти никогда не показывала это в сети. Очередной конфликт возник сразу после записи июньского интервью, когда пара возвращалась домой в Ивано-Франковск. Игорю не понравилось то, что его не пустили на интервью и он не слышал, что она рассказывала, хотя тогда Саша только его нахваливала и скрывала много вещей об их отношениях. Мужчина даже требовал вырезать определенные моменты из их интервью, но Маша Ефросинина по телефону успокоила его и заверила, что ничего радикального там нет. Следующий скандал, из-за которого пара окончательно разъехалась, произошел через несколько дней, когда Саша уснула во время просмотра фильма, а он разблокировал ее телефон и начал читать переписку с подругой и мамой. Там блогерша жаловалась родным на своего мужа и называла его "мудаком". Это его ужасно разозлило, из-за чего он ее разбудил и начал обвинять в разных вещах.



Саша Бо и Игорь Пустовит до развода / Фото из инстаграма блогерши

"Он будит меня ото сна и сразу спрашивает: "Ты что, мне изменяешь?". "То есть? Никто никому не изменяет". "Говори мне правду!". Говорю: "Нет", а он: "Докажи, что нет", – а я: "Докажи, что да". Мы начали очень сильно ссориться и я в 4 утра беру ключи, убегаю из дома, потому что я не могла уже этого слушать. Дети спали дома, но я понимала, что он их не тронет", – рассказала Саша.

Причиной, почему она не рассказывала о нем всю правду да и вообще почему они расходятся, она назвала страхом. По ее словам, муж – это самый большой ее хейтер. Ведь столько грязи, сколько он говорил ей за все время, не говорил ей ни один человек в сети.

Так, как бьет он – он бьет сильнее всего, словами. Начиная с того, что он все годы мне говорил: "Ты никто. Ты без меня никто. Я тебя взял никем. Если бы не я. Это все я...". Когда он мне купил рекламу у Сони Стужук за 100 долларов. Я эту рекламу до сих пор не могу ему отработать. Он мне до сих пор вспоминает: "Я тебе все сделал". Я говорю: "Игорь, я же тебя об этом не просила". Для чего мужчина делает женщине подарок, а потом об этом вспоминает?

– отметила блогерша.

Шантаж в обмен на подписание документов

Как выяснилось, несколько месяцев бракоразводного процесса были для блогерши особенно тяжелыми из-за шантажа, который якобы осуществлял Игорь Пустовит. Он требует изменить ее фамилию на девичью – Боднар, а также отдать ему дом, который они строили, и равную опеку над их двумя детьми – Даниилом и Евгением. Если Саша не соглашалась на эти условия, он говорил, что расскажет всем ее тайны.

Булимия

Саша призналась, что с 2017 года страдает булимией – психическое расстройство, которое характеризуется расстройством пищевого поведения (когда человек внезапно принимает большое количество пищи, а затем вызывает рвоту). Сначала для нее это был способ похудеть, но впоследствии это превратилось в успокоение после нервных срывов, причиной которых становился сам человек. Впоследствии он об этом узнал и за спиной Саши, когда он еще был с ней в браке, начал рассказывать всем друзьям и знакомым. Об этом она узнала только тогда, когда развелась. Однако последние месяцы он угрожал это рассказать всей сети, ведь тайно снимал видео, где она ест, а потом бежит в туалет. Также он однажды даже желал ей умереть от рака желудка.

"Все об этом узнали. Он снимал меня, когда у меня были приступы, а теперь этим шантажирует. Я ему ничего плохого не сделала, а он так обращается со мной. Он даже желал мне умереть от рака желудка, хотя знал, что для меня это больная тема", – заявила Пустовит.



Скриншот из переписки Игоря Пустовита к Саше Бо / Скриншот из видеоинтервью

Туберкулез во время беременности

Другой вещью, которой угрожал Саше Игорь, это ее диагноз во время первой беременности. По окончанию третьего триместра девушка попала в реанимацию с высокой температурой. Тогда все думали, что это воспаление легких, но никто не отправлял ее на рентген из-за беременности. Благодаря одному врачу стало известно, что в ее легких была лишняя вода, которую вывели через пункцию. Впоследствии жидкость отправили на анализы и выяснилось, что там была палочка Коха, то есть она перенесла закрытую форму туберкулеза. Когда услышал это Игорь, он попросил Сашу сделать аборт.

"Когда я услышала этот диагноз, я получила от Игоря первый удар в спину. Он сказал делать аборт, потому что он не будет возить больного ребенка в Германию на лечение. Хотя врачи говорили, что все хорошо, это плацентарный барьер и ребенок родится здоровым. Мне говорили, что если ты сделаешь аборт, ты как раз и умрешь, потому что беременность – это единственный механизм, запущенный в твоем организме, который поддерживает его жизнедеятельность... Главным, кто повлиял на его мнение, это была его мама. Она приходила и говорила: "Саша, надо сделать аборт. Я говорила с мольфарами, которые так говорили"... Я уже ей несколько раз говорила: "Как вы ему (ребенку) в глаза смотрите после этого?", и из-за этого мы никогда не общались со свекровью", – продолжила Саша.

Позже в интервью женщина рассказала, что после очередной ссоры Игорь даже выгнал ее из квартиры голой на лестничную клетку. Она держала на руках маленького сына. Впоследствии он забрал сына из рук, а ее саму оставил за дверью. После того, как никто из соседей не открыл ей дверь, она позвонила родителям и его матери, которая ничего ему за это не сказала.

Папа Саши – не ее биологический отец

Кроме предыдущих вещей, Игорь также якобы угрожал блогерше, что расскажет всем о том, что ее отец не является биологическим отцом, а всего лишь отчимом. Об этом девушка сама узнала только в 15-летнем возрасте и в определенное время в браке с Игорем об этом ему призналась. Только теперь Пустовит вроде бы решил все использовать против нее.

Он начал обзывать моего папу и говорить, что я вообще ничего не понимаю, что у меня даже папы нет, и как я могу знать, какая должна быть правильная модель семьи? Я говорю: "Что ты говоришь? Есть у меня папа, у меня классный папа". А он: "Нет, он такой-то и такой-то. А еще я хочу позвонить к твоему биологическому отцу и узнать, чего ты такая конченая",

– добавила Саша Бо.



Скриншот из переписки Игоря Пустовита к Саше Бо / Скриншот из видеоинтервью

В частности Игорь грозился все рассказать о ее "махинациях" с документами по бизнесу. Кроме этого, по словам блогерши, у мужа ежемесячно хотя бы один раз было плохое настроение, что становилось причиной скандалов в семье. Поэтому она после хороших дней или отпусков всегда ждала, когда наступит этот момент.

В их семье также исчезло понятие половой близости, ведь он говорил ей, что у нее теперь "ведро". Она заявляет, что никогда не подозревала его в изменах, но ей было странно, когда после объявления о разводе у него быстро появилась новая пассия. Первые фото с новой девушкой ей в личные сообщения сбросила администратор отеля, где отдыхал Игорь.

Что касается детей, то пока неизвестно, как супруги разделят опеку над ними, потому что суд состоится 30 сентября.

Саша Бо (Пустовит) о разводе с мужем: видео с Машей Ефросининой

Реакция мужчины на интервью

Сейчас Саша Бо заручилась большой поддержкой от своих поклонников: она опубликовала в инстаграм-сторис и профиле, что молчала все эти месяцы, потому что боялась волны негатива от подписчиков и самого мужа, но теперь ей не страшно, поскольку она первой рассказала обо всех своих тайнах, которыми шантажировал ее муж.

Текст публикации Саши Бо, 14 сентября:

"Я долго не поднимала этой темы, и сегодня я впервые и в последний раз комментирую свой развод. Наш брак погубили обесценивание, неуважение, деньги и глубокие скрытые обиды. Сразу скажу, что измены не было. Очень жаль, что не получилось по-доброму, по-человечески и по-нормальному признаться друг другу в том, что мы просто выгорели. Наша война продолжается с февраля, я просто этого не знала. Все эти годы наши отношения катились в пропасть. Но я никогда не могла себе позволить то, что позволяет сейчас он. Я молчала на публику и могла обсудить и поплакаться только самым близким... Меня не отпускают жить свободно и счастливо. Но теперь будет так. Я двигаюсь дальше. 30 сентября у нас суд. Конечно, у каждого своя версия и история. Каждый проживает это по-своему. Я рассказала искренне и так, как это чувствовала, не выдумывая ни одной детали. Теперь вы все знаете и вам ничего не нужно представлять".

Через несколько часов после выхода интервью Игорь Пустовит опубликовал в инстаграм-сторис свою реакцию, где заявил, что его жена лжет.

Солгала впервые, чтобы мотивировать вас думать красиво о себе. Солгала во второй раз, чтобы мотивировать вас думать плохо обо мне. Но отдаю должное – сыграно и смонтировано красиво, со всеми вырванными из контекста вставками, с искажением фактов, со слезами, чтобы персонажа еще и стало жалко. По всем канонам мести и уничтожения бывшего, которому удалось выжить. Я, пока, останусь без комментариев, дам время посмаковать вам мое унижение, а оно действительно получилось вкусное, только вот любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки, если бы он присутствовал там",

– написал Пустовит.

В частности он опубликовал несколько скриншотов, где люди шокированы информацией, которую рассказала Саша, а также где поддерживают его.

Реакция Игоря Пустовита на интервью Саши Бо / Скриншоты из инстаграм-сторис мужчины