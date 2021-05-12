SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) дала новое интервью, где поделилась подробностями последних лет семейной жизни с бывшим мужем Дзидзьо и деталями развода. Певица рассказала, что они с мужем даже мечтали о сыне. Его супруги хотели назвать Оскаром.

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SLAVIA о жизни и разводе с Дзидзьо

Артистка отметила, что мечта о сыне зародилась еще давно, а осуществить ее не удалось из-за постоянной работы Дзидзьо: "Я ждала, что Михаил наработается и сам захочет, сам попросит. И моя жизнь превратилась в ожидание".

Ярослава добавила, что она чувствовала дискомфорт в отношениях, однако сам певец все отрицал.

У меня были мысли, что, возможно, он себе кого-то нашел, потому что исчезло тепло: Михаил (стал, – Showbiz) вроде бы не мой муж, он стена. Я видела звонки, сообщения, но никакого внятного ответа не получила,

– призналась девушка.

SLAVIA также рассказала, что именно Дзидзьо стал инициатором того, чтобы жить отдельно. Он только через некоторое время сказал жене, что не хочет быть с ней: "Он жил немного на студии, у него там диван. Он часто оставался ночью, потом в какой-то момент сказал, что сейчас живет на квартире, решил пожить отдельно".

SLAVIA узнала о разводе из СМИ

Певица призналась, что не знала о том, что в программе "Светская жизнь" Дзидзьо впервые объявит на всю страну новость об их разрыве. Поэтому это заявление стало полной неожиданностью.

Меня Михаил не предупредил, что он об этом скажет. И это одна из причин, которая еще раз подтвердила, что мы отдельно. Семья – это "мы" для меня, и мы должны вместе обсуждать такие моменты,

– поделилась экс-супруга Дзидзьо.

По словам Ярославы Хомы, она не знала даже о первом заседании суда по поводу развода: "После того, как Михаил заявил о разводе, я узнала, что состоялся суд. Никто не появился, мне никакой повестки не приходило. Я просто была ошарашена когда узнала. Говорю: "Мы же договаривались вместе?". Вот так всю жизнь – Михаил бежит впереди паровоза. Я разочаровалась в семье, именно в нашей семье", – подытожила звезда.

Интервью со SLAVIA: смотрите видео онлайн

Развод Дзидзьо и SLAVIA: коротко