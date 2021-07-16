32-летняя Ксения Мишина и 34-летний Александр Эллерт были вместе почти полтора года, однако решили разойтись.
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Участница первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина разошлась с избранником Александром Эллертом. Звезда заявила, что их разрыв был внезапным, но восстанавливать отношения с юмористом она не планирует.
Источник:инстаграм Ксении Мишиной
32-летняя Ксения Мишина и 34-летний Александр Эллерт были вместе почти полтора года, однако решили разойтись.
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Новость дополняется…