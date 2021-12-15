От Адель и Måneskin до Wellboy и Go_A: 10 самых успешных музыкальных новинок 2021 года

Новый 2021 год был плодотворным на музыкальные премьеры как от украинских, так и от мировых музыкантов. Редакция Showbiz 24 подытожила все альбомы и треки в 10 самых успешных новинок года.

В 2021 году прогремело долгожданное Евровидение-2021, украинских песен становилось все больше в мировых музыкальных чартах, а в шоу-бизнес вернулась певица, которой не было видно на горизонте индустрии 6 лет! Какие музыкальные новинки запомнились больше всего – читайте дальше.

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Самые успешные музыкальные новинки 2021 года

Go_A – SHUM

Еще в январе этого года украинская этно-фолк группа представила новую песню SHUM и клип на нее. Тогда никто не догадывался, что через несколько недель члены жюри Евровидения определят, что именно с этой композицией Go_A поедут на международный конкурс в Роттердам. К самому конкурсу группа частично обновила песню и сменила клип.

Go_A – SHUM: смотреть видео

что в основу песни SHUM положена одноименная обрядовая игра-веснянка, а в интерпретации коллектива – это современное переосмысление архаической игры с элементами древнего магического обряда. В треке соединилась свирель, дарк-техно и динамическая электроника.

18 мая Go_A выступили в полуфинале Евровидения-2021, а 20 – в финале. Уже к тому времени о группе и песне SHUM говорила вся страна, что уж говорить о финале музыкального конкурса, на котором коллектив занял 5 место!

Группа Go_A "наделала шума" на весь мир. Это доказали музыкальные чарты, рейтинги и не только:

Как Go_A покоряют мир / Инфографика 24 канала

Måneskin – Zitti e buoni

Итальянская группа выпустила песню Zitti e buoni в марте этого года. Немногие знают, что сначала эта композиция была балладой, а впоследствии ее изменили на рок-версию. Именно с ней коллектив выступил на музыкальном фестивале "Санремо-2021", а затем на Евровидении-2021, где одержал победу.

Самая громкая победа на песенном конкурсе подарила Måneskin мировую славу, съемки в глянцах, а песне Zitti e buoni – популярность и первые места в мировых чартах.

Måneskin – Zitti e buoni: смотреть видео

Но на этом успех итальянской группы не закончился. Билеты на их концерт в Украине разлетелись как горячие пирожки, а 22 ноября они дебютировали на музыкальной премии American Music Awards 2021. Måneskin стали лучшей рок-группой, правда, за песню-кавер Beggin. Måneskin каждый раз отмечались эпатажными образами и нестандартными нарядами, поэтому и награду вокалист Дамиано Давид забирал в откровенных чулках в сетку.

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Wellboy – "Гуси"

21-летний артист Антон Вельбой приобрел первую популярность после участия в шоу "Х-Фактор", где дошел до финала под наставничеством Насти Каменских. Но после завершения проекта о юноше было слышно немного. Впоследствии под свое крыло его взял продюсер Юрий Бардаш. Он поддержал украиноязычного исполнителя. В июне Wellboy дебютировал с треком "Гуси" и за короткое время взорвал сеть. В одном из интервью певец объяснил, что написал песню о гусях неспроста.

Гуси – украинский символ села. Помню, когда я маленьким ходил на футбол, на рыбалку, постоянно были эти гуси. Они шипели на меня, щипали, я их боялся. Но когда я видел гусей, которые летели в теплые края, меня это очень радовало.

– делился Wellboy.

Wellboy – "Гуси": смотреть видео

За полгода клип молодого артиста набрал 15 миллионов просмотров на ютубе! Но это не единственное достижение хита – он единственная украиноязычная песня, которая попала в пятерку самых популярных в Украине по рейтингу Apple Music.

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На этом Антон Вельбой не планирует останавливаться – он презентовал свежую композицию "Вишні", которая всего за два дня набрала 2 миллиона просмотров на ютубе, что не могло не порадовать артиста.

Адель – "30"

Знаменитая британская певица огорчила всех фанатов, сообщив, что покидает музыкальную индустрию. Однако через 6 лет их ожидало громкое возвращение звезды! Сначала Адель выпустила лирическую песню Easy On Me, а через несколько недель – четвертый сольный альбом "30".

Адель – Easy On Me: смотреть видео

В пластинку вошло 12 композиций. В них звезда рассказывает о болезненном опыте развода с мужем, своих переживаниях, а также затрагивает темы материнства и воспитания.

Я чувствую, что этот альбом – это самоуничтожение, потом саморефлексия, а затем своего рода самоискупление. Но я чувствую себя готовой. Я действительно хочу, чтобы на этот раз люди услышали мою версию истории,

– рассказывала Адель.

Тина Кароль – "Скандал"

2021 год стал для Тины Кароль новым этапом в ее карьере, который начался с потрясающих изменений. В канун Дня всех влюбленных, а также после громкого конфликта с Олей Поляковой певица презентовала песню и клип "Скандал".

Премьера от исполнительницы показала ее с другой стороны: феминистической, своенравной, сильной и даже "немного агрессивной". Свежим треком звезда хотела преодолеть свои препятствия и смогла это сделать. На ютубе клип собрал более 19 миллионов просмотров и более десятка тысяч комментариев.

Тина Кароль – "Скандал": смотреть видео

Песня "Скандал", как оказалось впоследствии, вошла в альбом Тины Кароль "Красиво", в котором она снова показала обновленный сценический голос. К слову, это не единственная музыкальная наработка звезды в этом году:

летом она выпустила пластинку "Молода кров", в которой представлены коллаборации с юными украинскими исполнителями: группой KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, LATEXFAUNA и "СамНаСам".

в октябре Тина Кароль презентовала третий альбом за год под названием "Двойной рай". В нем она снова сменила образ и имидж, представ с необычной для нее челкой. Песни в пластинке созданы в стиле 1990 – 2000-х годов.

NK – "Почуття"

В январе Настя Каменских сообщила, что потеряла отца. Чуть позже звезда призналась, что хотела посвятить папе премьеру своей украиноязычной песни – "Почуття". Несмотря на то, что самый родной мужчина артистки не смог услышать композицию дочери, ею восхищались миллионы других слушателей NK.

NK – "Почуття": смотреть видео

В клипе Настя Каменских показывает историю идущей под венец девушки. Она невероятно счастлива и делится эмоциями с мамой и друзьями.

"Почуття" – это ода любви, а любовь – это тот дар, который мы получаем от Вселенной, родителей и несем через всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый мужчина, с которым мы разделяем любовь и музыку. "Почуття" – ода влюбленным и любящим", – комментировала песню певица.

продюсер и муж Каменских Потап рассказал историю создания композиции . По его словам, трек создался не с первой попытки. Но уже на третий раз пара поняла: "Да, это то, что мы искали".

Песня "Почуття" вошла в альбом Насти Каменских "Красное вино". В пластинку вошло 15 разных треков о разных эмоциональных состояниях и чувствах.

Александр Пономарев, Дзидзьо, Артем Пивоваров, Alekseev – "Чому"

В марте народный артист Украины Александр Пономарев собрал сразу несколько знаменитых артистов для общей романтической композиции, которую они посвятили приходу весны. Музыку и слова к песне написал сам Пономарев, а съемки клипа проходили на студии звукозаписи.

Певец поделился, что выбрал для квартета именно Дзидзьо, Алексея и Артема потому, что "они классные музыканты и хорошие люди".

Александр Пономарев, Дзидзьо, Артем Пивоваров, Alekseev – "Чому": смотреть видео

Голоса ведущих украинских исполнителей покорили не только их поклонников, но и ютуб. Только за две недели сингл набрал 2 миллиона просмотров, а также попал в гугл-тренды!

Особенностью хита является то, что артисты поют под аккомпанемент 7 музыкальных инструментов: кахона, дудуки, гитары, скрипки, альта, виолончели и треугольника. Текст композиции рассказывает об искренних чувствах влюбленных мужчин, которые наконец-то нашли избранницу, с которой стремятся быть всю жизнь.

"Бумбокс" – "Імперії впадуть"

Клип и песня "Імперії впадуть" – завершение трилогии предыдущих работ группы – "ДШ" и "Ангела". В видеоработе "Бумбокс" хотел показать, как отношения с любимым человеком оставляют на нас следы в виде опыта.

Между собой эти видео объединены метафоричностью и визуальным стилем: в "ДШ" главный герой стоит перед выбором, который изменит все в его жизни, в "Ангела" – получает удары, которые оставляют на теле шрамы, ожоги и татуировки, а в "Імперії впадуть" сам становится тем, кто эти удары наносит,

– прокомментировал режиссер клипа.

"Бумбокс" – "Імперії впадуть": смотреть видео

В клипе снялась известная модель Наталья Гоций, с которой очень понравилось сотрудничать Андрею Хливнюку. Это дебютные для нее съемки – звезда впервые поучаствовала именно в клипе.

ролик на песню "Імперії впадуть" особенный и потому, что в нем Андрей Хливнюк и Наталья Гоций играют роли влюбленных. Хотя на самом деле их чувства были настоящими – модель признавалась, что была в романтических отношениях с лидером "Бумбокса". Но теперь они стали друзьями.

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Lil Nas X – MONTERO

После выпуска новой песни рэпер Lil Nas X перестал быть автором одного хита, ведь новый трек MONTERO ворвался на лидерские позиции чартов США и других стран мира. Песня вошла в одноименный альбом.

Lil Nas X – MONTERO: смотреть видео

Правда, клип на песню собрал множество неоднозначных реакций и отзывов от пользователей сети. В ролике много библейских мотивов, но завершается он имитацией интима с сатаной, из-за чего работу рэпера прозвали "сатанинской". Но такая бурная реакция только сделала хит еще более популярным.

Нельзя не вспомнить, что клип на песню MONTERO снимала украинский режиссер и клипмейкер Таня Муиньо. Вместе с Lil Nas X она получила признание за видеоработу не только в просмотрах на ютубе.

Таня Муиньо и Lil Nas X получили награды MTV VMA 2021 в трех номинациях за клип – "Лучший режиссер", "Лучшее видео" и "Лучшие визуальные эффекты".

Сама клипмейкер получила награду "Лучший режиссер" на UK Music Video Awards 2021 в Лондоне, став первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации.

Создатели клипа завоевали еще одну музыкальную награду – MTV Europe Music Awards 2021 в номинации "Лучшее музыкальное видео года";

Таню Муиньо также номинировали на Грэмми-2022 за "Лучшее видео".

KALUSH и SKOFKA – "Додому"

Атмосферный и чувственный дуэт рэп-исполнителей покорил сеть с первых нот. Не нужно лишних слов, чтобы объяснить смысл песни. В ней рассказывается о ностальгии и тоске по родному дому, где вкусно пахнет пирогами с вишней и маминым супом.

Переехав в другой город, иногда хочется с теплотой вспоминать то место, где ты жил и рос в детстве. Дом, в котором тебя воспитывали и любили. В треке "Додому" нам удалось передать чувства, которые бурлили внутри, когда упоминалось место моего детства и люди, которые меня тогда окружали,

– поделился SKOFKA.

KALUSH и SKOFKA – "Додому": смотреть видео

Душевный трек и минималистичный клип на него набрали около 12 миллионов просмотров. Вероятно, все потому, что каждый ощутил отклик сердца, когда прослушивал композицию.