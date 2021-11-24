Имя Тани Муиньо появилось в номинации "Лучшее видео". На победу она претендует вместе с американским рэпером Lil Nas X. В марте этого года он выпустил дьявольский клип на песню MONTERO (Call Me By Your Name), набравший 395 миллионов просмотров на ютубе.
Не пропустите Рекорд Джона Батиста и украинка среди претендентов: список номинантов на "Грэмми-2022"
На победу в категории "Лучшее видео" вместе с Таней Муиньо и Lil Nas X претендуют:
- AC/DC – Shot In The Dark;
- Джон Батист – Freedom;
- Леди Гага и Тони Беннет – I Get A Kick Out Of You;
- Джастин Бибер – Peaches;
- Билли Айлиш – Happier Than Ever;
- Оливия Родриго – Good 4 U.
Имена победителей "Грэмми-2022" мир узнает 31 января 2022 года на грандиозной церемонии в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе.
Lil Nas X – MONTERO: смотрите видео онлайн
Реакция Тани Муиньо на номинацию Грэмми-2022
Именитый клипмейкер не стала публиковать больших постов с благодарностью и надеждами . В инстаграм-сторис она разместила скриншот прямой трансляции, во время которой объявили всех номинантов, в частности в категории "Лучшее видео". Снимок экрана со своим именем Таня Муиньо дополнила эмоджи со слезами.
Фото из инстаграм-сторис Тани Муиньо