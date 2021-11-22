Одно из самых горячих музыкальных событий года American Music Awards 2021 собрала в зале сотни меломанов, а на сцене – лучших представителей мирового шоу-биза. Так, в США дебютировал итальянская рок-группа Måneskin с хитом "Beggin", а BTS вошел в историю премии как первый азиатский коллектив, который получил статуэтку "Артист года". Имена всех победителей AMA узнавайте ниже.
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Победители American Music Awards 2021
Артист года – BTS
Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo
Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More
Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)
Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан
Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт
Лучший поп-дует или группа – BTS
Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – "Еvermore"
Лучшая поп-песня – BTS – Butter
Лучший хип-хоп исполнитель – Drake
Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion
Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – "Good News"
Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up
Лучший R&B исполнитель – The Weeknd
Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat
Лучший R&B альбом – Doja Cat – "Planet Her"
Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open
Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny
Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G
Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga
Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly