Известная украинская артистка Тина Кароль решила поддержать молодых, но талантливых исполнителей, и выпустить совместный альбом. Уже в пятницу, 20 августа, пластинку "Молодая кровь" можно прослушать на всех стриминговых площадках.

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Тина Кароль презентовала проект "Молодая кровь"

Все песни Тины Кароль с юными артистами вышли на украинском языке. Певица записала дуэты вместе с 7 исполнителями:

группа KAZKA,

Ivan Navi,

Alina Pash,

Wellboy,

NIKITA LOMAKIN,

LATEXFAUNA,

"СамНаСам".

Тина Кароль отметила, что эти певцы уже имеют определенное количество поклонников и опыт. Зато коллаборации с ней помогут еще больше распространить их песни на широкую аудиторию и популяризировать украинское. В "Сніданку з 1 +1" знаменитость отметила, что планирует в дальнейшем сотрудничать с многими прогрессивными исполнителями и выпускать следующие альбомы "Молодая кровь".

Я верю, что будет "Молодая кровь 2" и "Молодая кровь 3". На сегодня это наш маленький старт и маленькие амбициозные планы. Мы все вспоминаем в День независимости прошлое, настоящее, а хочется уже сейчас писать будущую историю. Делать это вместе, поддерживая друг друга,

– подчеркнула артистка.

Проект "Молодая кровь": смотрите видео онлайн

Проект Тины Кароль вышел при поддержке Министерства культуры и информационной политики. Александр Ткаченко отметил, что его любимые треки – вместе с Wellboy, Alina Pash, LATEXFAUNA і KAZKA.

Тина Кароль и Александр Ткаченко презентуют проект "Молодая кровь" / Фото пресс-служба

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