Известная украинская артистка Тина Кароль решила поддержать молодых, но талантливых исполнителей, и выпустить совместный альбом. Уже в пятницу, 20 августа, пластинку "Молодая кровь" можно прослушать на всех стриминговых площадках.
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Тина Кароль презентовала проект "Молодая кровь"
Все песни Тины Кароль с юными артистами вышли на украинском языке. Певица записала дуэты вместе с 7 исполнителями:
- группа KAZKA,
- Ivan Navi,
- Alina Pash,
- Wellboy,
- NIKITA LOMAKIN,
- LATEXFAUNA,
- "СамНаСам".
Тина Кароль отметила, что эти певцы уже имеют определенное количество поклонников и опыт. Зато коллаборации с ней помогут еще больше распространить их песни на широкую аудиторию и популяризировать украинское. В "Сніданку з 1 +1" знаменитость отметила, что планирует в дальнейшем сотрудничать с многими прогрессивными исполнителями и выпускать следующие альбомы "Молодая кровь".
Я верю, что будет "Молодая кровь 2" и "Молодая кровь 3". На сегодня это наш маленький старт и маленькие амбициозные планы. Мы все вспоминаем в День независимости прошлое, настоящее, а хочется уже сейчас писать будущую историю. Делать это вместе, поддерживая друг друга,
– подчеркнула артистка.
Проект "Молодая кровь": смотрите видео онлайн
Проект Тины Кароль вышел при поддержке Министерства культуры и информационной политики. Александр Ткаченко отметил, что его любимые треки – вместе с Wellboy, Alina Pash, LATEXFAUNA і KAZKA.
Тина Кароль и Александр Ткаченко презентуют проект "Молодая кровь" / Фото пресс-служба
Реакция сети
Пользователи Ютуба благосклонно отзываются об альбоме Тины Кароль и в целом идее ее проекта:
- "Просто восхищение. Она, пожалуй, единственная, кто поддерживает молодое поколение певцов";
- "Тина Кароль – умничка. Продолжает меня вдохновлять";
- "Каждый раз убеждаюсь, что профессионалом не рождаются! А идут годами к своей цели! Тина Кароль помогает молодежи развивать себя перспективно!";
- "Класс! Очень интересный проект!";
- "Как уже хочется послушать полностью альбом";
- "Это круто, когда не зависть в шоу-бизе, а поддержка! Ломай стереотипы, Тина!".