О победе украинки Тани Муиньо стало известно 12 сентября, когда состоялась долгожданная премия MTV Video Music Awards 2021. Ее видео стало не только главным видео последнего года, поскольку клипмейкер победила в ряде других номинаций, в том числе и в категории режиссерской работы.
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Lil Nas X-MONTERO: смотреть видео онлайн
Ранее сообщалось, что клип Тани Муиньо MONTERO, который в сети часто называли сатанинским из-за сцен с "дьяволом", может получить награду сразу в нескольких номинациях:
- Лучшее видео года – победа;
- Лучший режиссер (Таня Муиньо и Lil Nas X) – победа;
- Лучшее видео с социальным посланием;
- Лучшая работа художника-постановщика;
- Лучшие визуальные эффекты – победа.
Как отреагировала Муиньо
Сейчас Таня Муиньо еще не прокомментировала сполна свой успех, но оставила в инстаграм-сториз несколько эмоциональных слов.
"Так!", "Что???"– написала женщина.
Таня Муиньо отреагировала на победу клипа Lil Nas X / Скриншот из инстаграм-сториз режиссера
Таня Муиньо о своей победе и командах на MTV Video Music Awards 2021 / Скриншот из инстаграм-сториз
К поздравлениям своей коллеги присоединился украинский мультиартист Монатик, клипы которого также снимала Таня Муиньо.
"Люблю тебя! Горжусь тобой! Так умеешь только ты!" – эмоционально написал исполнитель.
К поздравлениям присоединилась жена Монатика – Ирина: "Торжусь тобой, родная! Весь мир теперь знает, что ты – лучшая!".