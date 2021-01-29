Настя Каменских сегодня, 29 января, выпустила новую песню и проницательный клип "Почуття". Ее муж, украинский рэпер Потап, также принимал участие в создании трека, поэтому поделился историей написания.

Источник: инстаграм Потапа

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выпустила лирическую композицию "Почуття" и клип на нее. Потап, в свою очередь, поделился историей создания песни.

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История создания трека "Почуття"

Украинский рэпер Потап вместе с Настей Каменских работал над композицией. Он признался, что песня создалась легко, но не с первой попытки. В частности, сначала музыкант написал три трека, но ни один ему не понравился.

Но на этом влюбленные не прекратили работу. Когда пара осталась дома в их студии, то решила попробовать заново. И им удалось.

Настя села за фоно (фортепиано, – Showbiz) и мы почти сразу написали припев, и наконец он был "тот самый", будто он существовал всегда, и мы посмотрели друг на друга и сказали: "Да, это то, что мы искали! "

– поделился Потап.

Рэпер добавил, что его жена добавляет невероятной женской магии песне. Поэтому слушатели узнают себя в ее треках, а также испытывают волны энергии. Потап отметил, что обожает создавать, рисовать, импровизировать, петь вместе с любимой. Ведь тогда все становится наполненным чувствами и особым, как и их новая песня.

"Она особенная. Я мечтаю, чтобы под нее танцевали "первый танец" на свадьбах, я хочу, чтобы эту песню пели на юбилеях любви и в караоке. Я хочу, чтобы мужчины не забывали дарить своим любимым подарки, но помнили, что "чувства – лучшее из украшений", – подытожил Потап.

Свое трогательное сообщение он завершил тем, что признался в любви Каменских и назвал ее невероятной.

Настя Каменских – "Почуття": смотрите видео онлайн: