Народный артист Украины Александр Пономарев объединился со знаменитыми коллегами – Дзидзьо, Артемом Пивоваровым и Alekseev. Вместе певцы презентовали лирическую песню о любви "Чому". Чувственную композицию артисты посвятили приходу весны.

Еще с января Александр Пономарев интриговал публику коллаборацией с успешными коллегами — Дзидзьо, Артемом Пивоваровым и Alekseev. Ранее в своем инстаграме исполнитель объяснял, что выбрал именно этих звезд, ведь "они классные музыканты и хорошие люди". Вместе они записали романтическую песню "Чому" и сняли атмосферный клип.

Интересно Надя Дорофеева поделилась фрагментом новой песни: видео из клипа

Александр Пономарев презентовал песню "Чому"

Слова и музыку трека "Чому" написал сам Александр Пономарев, а съемки видео проходили на его студии звукозаписи "З ранку до ночі". Певцы исполнили песню под аккомпанемент семи музыкальных инструментов: дудуки, кахона, гитары, скрипки, виолончели, треугольника и альта. Каждый куплет рассказывает об искренних чувствах влюбленных мужчин, которые в конце концов нашли любовь всей жизни.

"Поздравляем с первым днем весны и дарим премьеру песни "почему", – отозвался о премьере Дзидзьо в своем инстаграме.

Песня "Чому" уже вызвала шквал обсуждения в сети. От комплиментов не удержались даже звездные коллеги певцов. Виктор Павлик написал: "Саня, очень классно. Все большие молодцы", а Оля Цибульская заявила Дзидзьо: "Ты лучший". Поклонники же засыпали кумиров комментариями и напророчили, что эта композиция станет народной:

Насколько же это замечательно. Спасибо, что с помощью этого шедевра с первых нот, с первых слов помогли вспомнить так много забытых событий и эмоций;

Эта песня станет народной. В ней все прекрасно – и слова, и музыка, и аранжировки, и замечательные мужские голоса;

Это украинский хит;

Музыка и прекрасные голоса проникают в наши души и сердца! Не зная языка, чувствуешь и трепетность и любовь! Спасибо! Очень проницательное исполнение;

Талант композитора, талант исполнителей, талант музыкантов. Все сошлось в одной точке – взрыв эмоций. Спасибо за этот утренний весенний подарок!

Александр Пономарев, Дзидзьо, Артем Пивоваров, Alekseev – Почему: смотрите видео онлайн

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