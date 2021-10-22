Первый хит Wellboy (Антона Вельбоя) "Гуси" стал по-настоящему вирусным, ведь его прослушали только на ютубе более 10 миллионов раз. Через 3 месяца после такого успеха он вернулся с новой песней.
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"Расцветут ли "Вишні" так же, как залетели "Гуси"?" – спрашивает у зрителей съемочная команда клипа. И действительно, артист Wellboy не знает, будет ли хит таким же успешным, но новую песню он написал о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без приложенных усилий "подброшенная вишня не попадет в рот".
"В момент, когда вишня подброшена и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку", – отмечают создатели видео.
Съемки клипа проходили в импровизированной старой украинской хате-мазанке, а его коллегами по съемочной площадке стали бабушки и девушки в украинских костюмах.
Wellboy – Вишні: смотреть видео онлайн
Реакция сети
Фанаты остались в восторге от нового трека и пожелали исполнителю еще большего успеха, чем раньше:
- "Захотелось сразу консервированных вишен и лета, очень вайбовый трек";
- "Девушке в видео ставлю 5+ баллов, красивее любых вишен. Бабульки – молодцы! Антону – респект за творчество!";
- "Во время просмотра клипа аж вишневого компота захотелось";
- "Классный трек! Желаю миллионов просмотров и миллиардных прослушиваний!";
- "Фух... Этот трек компенсировал всю фрустрацию этого бесконечного утра. Спасибо";
- "Вот это цвета! Как приятно созерцать и слушать!";
- "Вишни, вишни. Каждый клип такой уникальный, красивый стиль подачи";
- "Антон, у тебя уникальный талант дарить чистый позитив, продолжай в том же духе!".
Текст песни "Вишні" Wellboy
Вишні, вишні ну як так вийшло,
Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні
Вишні вишні ви дивовижні,
Ми з тобою дуже схожі але не суміжні
Баночка вишневого компота
І не смішно шо-то
Я підкинув вишню в небо
Не попав до рота
З первої хвилини
закохався сильно
Не дивився на часи
Загубив годинник
Ніжно так ніжно,
Вийшло як вийшло,
Все вище і вище,
Танці в ліжку на горищі
Вишні, вишні ну як так вийшло,
Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні
Вишні вишні ви дивовижні,
Ми з тобою дуже схожі але не суміжні
Вишні вишні ну як так вийшло,
Наші із тобою вишні розцвіли на тому тижні,
Вишні, вишні, ви дивовижні,
Ми з тобою дуже схожі але не суміжні,
Ми з тобой любили пироги вишневі
Та висіли в небі як ті вишні в небі
Чом ти так на мене схожа моя бейбі
Думав вишні стиглі, а вони зелені
Ніжно так ніжно,
Вийшло як вийшло,
Все вище і вище,
Танці в ліжку на горищі
Ми з тобой робили все можливе неможливим
Ти як вишня я як слива
Там на дворі сильна злива
Я іду сумний і мокрий без надії з позітівом