Украинская исполнительница Тина Кароль порадовала поклонников премьерой. Она презентовала альбом "Красиво", где показала свой новый сценический образ. Такое перевоплощение пришлось по душе ее поклонникам.

В пятницу, 2 апреля, состоялась премьера долгожданного альбома Тины Кароль – "Красиво". Именно туда вошел трек "Скандал", который уже успел завоевать сердца украинских слушателей.

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Тина Кароль презентовала альбом "Красиво"

Одна из самых популярных исполнительниц современной эстрады Тина Кароль еще в феврале, после премьеры "скандала", рассказывала, что начинается новый этап в ее карьере. Теперь звезда представила альбом, который совсем не похож на ее предыдущие.

В проморолике к альбому звезда предстала перед камерой в соблазнительном белом платье и туфлях на высоком каблуке. Волосы собрала в хвост сзади, оставив лишь несколько прядей, которые спадали на лицо. Макияж звезда сделала в нюдовых оттенках. Тина отказалась от красной помады, без которой не появлялась на публике после смерти мужа. Теперь ее сценический образ не так печален, как был раньше.

Изменилось и творчество Кароль. Альбом "Красиво" состоит из 7 танцевальных композиций. Они уже покоряют стриминговые сервисы и украинские радиостанции.

Долгожданная премьера! Наслаждайтесь альбомом "Красиво". Спасибо всем и каждому, что вдохновляли меня. Огромное спасибо команде за красивую реализацию,

– подчеркнула Тина.

Тина Кароль – премьера альбома "Красиво": смотрите видео онлайн

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