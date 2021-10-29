Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми композициями в миниальбоме "Двойной рай". Это мелодичные песни, напоминающие стилистику 1990 – 2000 годов.

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Новый альбом Тины Кароль

В пластинку вошли 4 песни:

"Холод";

"Холод"; "Двойной рай";

"Голод";

"Поцелуй на фарт".

Исполнительница поделилась, что три альбома за один год – результат ее постоянной работы в студии. Однако она рада тому, что наконец-то пишет и музыку, и тексты.

Я давно не чувствовала себя такой сексуальной, соблазнительной, как в этих песнях. Да, я бывала разной – смелой и решительной, меланхолической и грустной, но столь сексуальной и мелодичной – никогда. Я очень радуюсь этим трекам,

– рассказала Тина Кароль.



Тина Кароль / Фото Vogue

Альбом "Двойной рай", как и предыдущий альбом "Красиво", написан в сотрудничестве с музыкантом Аркадием Александровым. Он назвал пластинку музыкальной повестью, отражающей глубину Тины Кароль.



Тина Кароль / Фото Vogue

Накануне Тина Кароль представила клип на одну из песен – "Двойной рай". В ролике звезда предстала в новом имидже и удивила фанатов. Она позировала со стильной челкой и немного осветленными волосами. Артистка делилась, что хотела запечатлеть героиню фильма "Ее звали Никита"

Тина Кароль – "Двойной рай": смотрите видео онлайн