В телевизионном интервью с Опрой Уинфри 33-летняя Адель разговорилась о разводе, который причинил ей много боли и заставил уйти со сцены. Певица, отец которой ушел из семьи, когда ей было всего два года, обещала себе построить образцовую семью – одну и на всю жизнь.

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Как выяснилось, она долго врала себе, что все в порядке, лишь бы ее сын Анджело жил в полноценной семье. На удивление, решение о разводе Адель приняла после теста на личность в глянцевом журнале. Ее задел вопрос: "Что о вас никто никогда не узнает?".

На эмоциях она выпалила друзьям, что "действительно несчастливая, не живет, а просто бредет". В тот момент она решила порвать с Саймоном Конеки, однако еще долго корила себя за то, что предала детскую мечту.

С самого раннего возраста я пообещала себе, что когда у меня будут дети, мы останемся вместе и будем единой семьей, и я очень, очень долго пыталась... Мне просто стыдно, что я не устроила свой брак,

– откровенно призналась Адель.

"Я отношусь к браку очень серьезно... кажется, относилась, ведь я будто пренебрегла этим, выйдя замуж, а потом так быстро разведясь", – добавила артистка.

Заметим, в ноябре по сети разлетелись слухи, что Адель обручилась со спортивным агентом Ричем Полом, о романе с которым стало известно в июле. Однако, судя по последнему заявлению певицы, под венец она не спешит.

Какие отношения у Адель с экс-мужем

На удивление, после драматического разрыва Адель нашла в себе силы сохранить теплые отношения с Саймоном Конеки. По ее словам, она все еще любит его, хоть и не влюблена в него. Певица благодарна бывшему за то, что был рядом на пике ее славы и тем самым "спас ей жизнь".

Я думаю, что Саймон, наверное, спас мне жизнь. Я могла легко пойти по ложным тропам и потеряться... он был самым стабильным человеком, которого я когда-либо имела. И даже сейчас я доверяю ему свою жизнь,

– заявила Адель.

Более того, эксы живут друг напротив друга в Лос-Анджелесе. Все ради 9-летнего сына Анджело, которого они продолжают воспитывать вместе.