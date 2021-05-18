Еще с первых репетиций группы Go_A на Евровидении-2021 стало понятно, что украинцы сумели поразить Европу. С 18 места в букмекерской таблицы их сразу переместили в первую десятку, поэтому стоит надеяться, что выступление в первом полуфинале Евровидения сумело поразить зрителей не меньше репетиции.
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Евровидение 2021 первый полуфинал – Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн
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На сцене Ahoy Arena в Роттердаме украинские исполнители продемонстрировали яркую постановку: разнообразные необычные декорации, анимации на большом экране и фонари. Екатерина Павленко надела на конкурс черную юбку до колен, корсет из экокожи, на груди которого была металлическая брошь, украшение на голове в форме обруча-короны и зеленую шубу. Ее коллеги выступила на сцене в белых костюмах с черными вставками. Стилистом образов коллектива стала Екатерина Войнич.
Текст песни SHUM – Go_A
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, Шуме, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівки гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, Шума розплетемо
Шума…