Еще с первых репетиций группы Go_A на Евровидении-2021 стало понятно, что украинцы сумели поразить Европу. С 18 места в букмекерской таблицы их сразу переместили в первую десятку, поэтому стоит надеяться, что выступление в первом полуфинале Евровидения сумело поразить зрителей не меньше репетиции.

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Евровидение 2021 первый полуфинал – Go_A – SHUM: смотрите видео онлайн

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На сцене Ahoy Arena в Роттердаме украинские исполнители продемонстрировали яркую постановку: разнообразные необычные декорации, анимации на большом экране и фонари. Екатерина Павленко надела на конкурс черную юбку до колен, корсет из экокожи, на груди которого была металлическая брошь, украшение на голове в форме обруча-короны и зеленую шубу. Ее коллеги выступила на сцене в белых костюмах с черными вставками. Стилистом образов коллектива стала Екатерина Войнич.

Текст песни SHUM – Go_A

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, Шуме, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівки гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, Шума розплетемо

Шума…