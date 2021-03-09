Украинская группа Go_A представила новый вариант песни "Шум", который пришлось полностью переделать под формат конкурса Евровидение. Обновленный вариант композиции появился в ютубе 9 марта.

Песня "Шум" Go_A для Евровидения-2021

В новом варианте песни "Шум" пришлось сократить хронометраж, а также отказаться от использования слов из украинских народных песен. На это пришлось пойти из-за определенного регламента Евровидения. Впрочем, Екатерина Павленко в "Общественном" заявила, что ее коллеги приложили максимум усилий, чтобы сохранить связь с предыдущей версией песни.

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В клипе можно увидеть кадры Чернобыльской АЭС, а сам стиль видео напоминает стим-панк. Музыканты едут на большом грузовике посреди леса и начинают петь. К ним сквозь заросли выходят люди в медицинских костюмах, которые начинают хоровод. Затем они сбрасывают с себя медицинские костюмы, демонстрируя на себе разноцветную одежду, и ритмично танцуют.

Go_A – новая версия песни Шум: смотреть видео онлайн (с 4:44)

"Новый текст, конечно же, также основан на украинском фольклоре. Это материал, с которым мы работаем с 2012 года и не собираемся ничего менять. Новый текст является как бы "сиквелом" к предыдущей версии, продолжением песни, выпущенной в январе, но немного в другом настроении, более веселом. Да, в старой версии мы призвали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла и мы все очень рады", – рассказала Павленко.

Солистка группы добавила, что новые ограничения Евровидение из-за пандемии коронавируса не помешают группе хорошо презентовать песню на сцене песенного конкурса: "Мы не собираемся ничем жертвовать, все необходимое для выступления в нас есть. Мы справимся без балета и без бэк-вокала. Конечно, хотелось бы побольше людей, устроить настоящий танец "шум" на сцене Евровидения, но мы понимаем, что есть ограничения, и будем стараться сделать все наилучшим образом".

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Что известно о песне "Шум"?

В начале февраля представители Евровидения в Украине выбрали композицию группы Go_A, с которой группа отправится в Роттердам. Песня нашла отклик у украинских поклонников тоже, поэтому, музыканты надеются, что они достойно представят "Шум" не хуже, чем прошлогодний Solovey.

В клипе к песне "Шум" музыканты были одеты в защитные костюмы и маски, а съемки клипа проходили на киевской горе Щекавица. Сейчас первая версия песни собрала в ютубе 2,7 миллиона просмотров.

Go_A – Шум: смотреть видео онлайн