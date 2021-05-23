Отгремело Евровидение-2021! Представители Украины вышли на сцену под номером 19. В этом году Go_A стали одними из самых ярких участников конкурса и любимцами публики не только в Украине, но и за рубежом.

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Место Go_A на Евровидении-2021

После первого полуфинала букмекеры прогнозировали Go_A 4 место в финале Евровидения-2021. Украинский коллектив стал одним из самых популярных участников конкурса, поразил не только украинцев, но и зрителей Евровидения в разных странах мира.

Получив приверженность миллионов, Go_A смогли завоевать 5 место на Евровидении-2021! Коллектив получил 364 балла.

Стоит вспомнить Евровидение-2021: видео выступлений всех участников финала

Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Украина Go_A – SHUM

Кто еще вошел в первую пятерку финалистов Евровидения-2021

Италия: Måneskin – Zitti e buoni Франция: Barbara Pravi – Voilà Швейцария: Gjon's Tears – Tout l'Univers Исландия: Daði & Gagnamagnið – 10 Years

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