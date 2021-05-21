Долгожданная премьера альбома "Красное вино" состоялась в пятницу, 21 мая. На личной странице в инстаграме исполнительница рассказала, о чем ее новые синглы.

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NK об альбоме "Красное вино"

Артистка поделилась, что это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой идет кругом голова. Он, как дорогой терпкий напиток, собрал в себе все оттенки женских чувств.

В альбом вошли 15 разных и неповторимых треков, каждый из которых имеет свой уникальный характер и историю, особые переживания и эмоции:

  • "Красное вино";
  • "Обидно";
  • "Девочки рулят";
  • Ma;
  • ABCD;
  • "Шаг вправо";
  • Vibe;
  • Neon;
  • Loca;
  • "Сорямба";
  • "Если небеса";
  • "Почуття";
  • "Желай";
  • "Домой";
  • Vibe (Dance Version Remix).

Это альбом обо мне. Я дарю вам многогранность своих чувств. И надеюсь, что каждая сможет найти в нем себя. Под эти песни можно и веселиться, и грустить, и мечтать, и танцевать до утра,
 –  написала в публикации NK.

Песни из альбома "Красное вино"

NK – "Девочки рулят": смотрите видео онлайн

NK – Ма: смотрите видео онлайн

NK – Vibe: смотрите видео онлайн

NK – "Если небеса": смотрите видео онлайн

NK – "Почуття": смотрите видео онлайн

 